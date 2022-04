Tennis : Roger Federer annonce faire son retour à la compétition en octobre au tournoi de Bâle

Cette annonce rassurera les fans de la petite balle jaune. Roger Federer a annoncé, mardi 26 avril sur ses réseaux sociaux, son retour à la compétition pour le tournoi de Bâle en octobre 2022. Le Suisse, blessé au ménisque droit, est absent des courts depuis juillet 2021. En fin d'année dernière, il avait évoqué l'idée d'un retour à l'été 2022, soit pour Wimbledon.

COMING HOME @rogerfederer has announced he will return to tournament tennis in Basel in October! pic.twitter.com/AAjQaXJA4a — Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2022

Finalement, le délai s'avère plus long que prévu. Si l'annonce de son retour a été succincte, le Suisse ne précise toutefois rien de plus concernant une présence éventuelle sur d'autres tournois durant l'année 2022. Le tournoi de Bâle, qui fait partie de la catégorie ATP 250, lui permettra de se jauger pour son retour à la compétition après plus d'un an d'absence.