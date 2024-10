Tennis : Novak Djokovic forfait pour le Masters 1000 de Bercy

Paris Bercy perd son "Djoker". Pour sa dernière édition dans le 12e arrondissement de la capitale avant de filer à la Défense, le Masters 1000 parisien (26 octobre-3 novembre) sera amputé de l'une de ses principales têtes d'affiche. En effet, Novak Djokovic a annoncé sur ses réseaux sociaux son forfait pour le tournoi, mercredi 23 octobre. Vainqueur en 2023, son septième titre au Rolex Paris Masters, le Serbe laissera un grand vide, même si les autres favoris que sont Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou Alexander Zverev devraient eux, être de la partie.

Un forfait synonyme de fin de saison ?

Finaliste en Masters 1000 à Shanghai mi-octobre, défait par Jannik Sinner, numéro un mondial, "Nole" pourrait y avoir effectué sa dernière sortie de 2024. Alors que le calendrier annuel touche à sa fin, le numéro 4 mondial hypothèque potentiellement ses chances de qualification au Masters de Turin en fin d'année (10-17 novembre), lui qui n'est toujours pas assuré d'y participer, malgré sa sixième place actuelle. Une non-qualification qui entraînerait de facto une fin de saison, alors que la Serbie n'est plus en lice en Coupe Davis.

Novak Djokovic annonce son forfait pour le Masters 1000 de Paris, le 23 octobre 2024, sur son profil Instagram. (INSTAGRAM / CAPTURE D'ECRAN)

Une dizaine de jours après avoir perdu son plus grand rival, Rafael Nadal, celui qui compte 24 Grands Chelems donne peut-être une indication sur ce que sera sa fin de carrière : un changement d'orientation basé sur la conquête des Majeurs et sur ses envies, plus que la quête de points au classement ATP. Dernier survivant du "Big Four", qu'il formait avec Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, il a récemment reconnu qu'une partie de lui était "partie avec eux" en évoquant leur retraite.