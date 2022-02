Tennis : Nick Kyrgios révèle avoir eu des "pensées suicidaires" et exhorte ceux qui se sentent seuls à le "contacter"

"Cette vie est belle". C'est avec ces mots que, sur son compte Instagram, Nick Kyrgios ponctue un texte qui ne semble pourtant en rien confirmer la beauté de la vie. Au contraire, il révèle les nombreuses souffrances dont le joueur s'est dit victime, sur le réseau social, jeudi 24 février.

Casque fixé sur le crâne, téléphone à la main droite et regard profond, la photo publiée sur Instagram ne laisse en rien présager du message qui va suivre. Le cliché date d'il y a trois ans, à l'Open d'Australie, et témoigne d'une des "périodes les plus sombres" de la vie de Nick Kyrgios. "La plupart supposerait que je me débrouillais bien mentalement ou que je profitais de ma vie. Si vous regardez attentivement, sur mon bras droit, vous pouvez voir mon automutilation", dit-il en référence à un pansement visible sur son avant-bras.

Dépression, abus d'alcool et drogue

"J'avais des pensées suicidaires et j'avais littéralement du mal à sortir du lit, sans parler de jouer devant des millions de personnes, poursuit le joueur également connu pour ses frasques sur les courts. J'étais seul, déprimé, négatif, abusant d'alcool, de drogues, repoussant ma famille et mes amis. Je me sentais comme si je ne pouvais pas parler ou faire confiance à personne".

Dans la deuxième partie de son message, Kyrgios exhorte les personnes souffrant des mêmes maux à s'"ouvrir" et se veut rassurant en précisant qu'ils ne sont "pas seuls".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nick Kyrgios (@k1ngkyrg1os)

"S'il vous plaît, ne vous sentez pas seuls, si vous sentez que vous ne pouvez parler à personne, je suis là, contactez-moi. Je suis fier de dire que je me suis complètement transformé et que j'ai une vision complètement différente de tout. Je ne prends pas un instant pour acquis. Je veux que vous puissiez atteindre votre plein potentiel et sourire", conclut-il. S'il apparaît souvent comme un solitaire asocial et incompris, l'Australien offre là une nouvelle facette de sa personnalité. Oui, "cette vie est belle".