Tennis : "Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux", témoigne Benoît Paire qui traverse "la pire période" sur un court

Benoit Paire traverse une passe difficile. Depuis le dernier Open d'Australie, le Français enchaîne les défaites au premier tour des tournois. Depuis le rendez-vous australien, il n'a d'ailleurs remporté que cinq matchs en seize tournois. Un passage à vide qui s'explique notamment par des problèmes psychologiques selon le joueur, qui s'est confié à Brut, vendredi 8 juillet. Il avait annoncé, début juin, vouloir "faire une pause d'une durée indeterminée".

"Je vois des psys, je vois pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qui m’arrive."



Coups de colère sur le terrain, angoisses, perte de motivation... @benoitpaire se confie sur son mental. pic.twitter.com/8jyv8I0K0Y — Brut FR (@brutofficiel) July 8, 2022

Dans cet entretien, il reconnaît qu'il ne "prend plus de plaisir en match", qu'il "angoisse quand [il] arrive sur le court". "Je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie parce que le tennis est compliqué. C'est un cercle vicieux", admet-il.

Le covid "m'a peut-être fait plus de mal qu'aux autres"

Le Français, 73e mondial, fait un lien direct entre cette situation et la pandémie de Covid-19, démarrée il y a plus de deux ans. "J'ai eu trois fois le covid. J'ai fait trois isolements de 14 jours dans une chambre d'hôtel, à l'autre bout du monde, ça n'a pas aidé à ce que j'aille bien mentalement. Ça a été des moments très compliqués à vivre. (...) Il faut du temps encore pour se remettre de cette situation", témoigne celui qui se dit "assez sensible" et "émotif". "Ca m'a touché et m'a fait peut-être plus de mal qu'aux autres", ajoute-t-il encore.

Surtout, Benoit Paire a rappelé la difficulté supplémentaire de recevoir des messages haineux sur les réseaux sociaux lors des matchs, qu'il soit vainqueur ou vaincu. "On est des sportifs, mais on est avant tout des êtres humains. C'est important de remettre les choses à leur place. Déjà que nous, on n'est pas bien, je trouve que c'est la période la plus dure pour recevoir des messages de 'haters' et de parieurs qui ont perdu un pari. Ce n'est pas simple à gérer", poursuit le joueur de 33 ans.

Une aide psychologique pour remonter la pente

Benoit Paire, qui s'est toujours refusé à être accompagné sur le plan psychologique, a "pris conscience" cette année qu'il lui "fallait de l'aide" pour sortir de cette impasse, qu'il compare comme la "pire période [qu'il a dû] traverser au niveau tennis".

Le Tricolore est ainsi actuellement suivi par un psychologue, un hypnotiseur, et un préparateur mental. "J'ai déjà eu des blessures [physique] pendant six mois, mais je savais que ça allait guérir. Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. C'est une blessure qui peut être très longue et j'espère qu'elle sera le plus court possible. C'est dur de ne pas savoir quand on va aller mieux", livre Benoit Paire.