Tennis : l'Argentin Juan Martín del Potro fait part de douleurs physiques incessantes sur Instagram, un "cauchemar sans fin"

(JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / VIA AFP)

"C'est un cauchemar sans fin", a confié lundi 25 novembre dans une vidéo sur Instagram le joueur de tennis Juan Martín del Potro, âgé de 36 ans, à propos de ses douleurs physiques incessantes. L'Argentin, ancien numéro 3 mondial aujourd'hui à la retraite, souffre de douleurs permanentes et quotidiennes dont il parle sur le réseau social.

"J'ai reçu plus de 100 injections dans la jambe, la hanche et le dos. C'est une souffrance", raconte celui qui a remporté 22 titres dont l'US Open en 2009 et dont la carrière a été rythmée par de multiples blessures. "Je n'ai plus jamais gravi de marches sans douleur, je fais un voyage de 4 heures en voiture et je dois sortir pour me dégourdir les jambes, j'ai du mal à dormir".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Juan Martin del Potro (@delpotrojuan)

L'ancien joueur de tennis, contraint de prendre sa retraite en 2022, parle d'un "cauchemar sans fin". Il avoue prendre "entre six et huit comprimés" par jour dont "un protecteur gastrique, un anti-inflammatoire, un analgésique et un autre pour l'anxiété". Juan Martín del Potro espère "qu'un jour cela prendra fin parce qu'[il veut] vivre sans douleur".

Juan Martín Del Potro jouera un match d'exhibition dimanche 1er décembre à Buenos Aires, en Argentine, contre le joueur Serbe Novak Djokovic pour faire ses adieux au tennis.