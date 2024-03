Tennis : des abeilles font interrompre un match du tournoi d'Indian Wells aux États-Unis

Le match opposant Alexander Zverev à Carlos Alacaraz pour le compte des quarts de finale du tournoi d’Indian Wells, aux États-Unis, a dû être interrompu pendant deux heures à cause de l’irruption d’un essaim d’abeilles sur le court, jeudi 14 mars.

Le quart de finale du tournoi de tennis d’Indian Wells (États-Unis), opposant Carlos Alcaraz à Alexander Zverev, a été le témoin d’une scène particulièrement insolite, jeudi 14 mars. La rencontre a été interrompue après dix minutes de jeu, à la suite de l’arrivée de centaines d’abeilles sur le court. Le champion espagnol n’a pas échappé à la piqûre. "Mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause", a annoncé très vite l’arbitre du match, lui aussi pris pour cible par les insectes.

Un apiculteur a dû intervenir

Les abeilles ont ensuite attaqué une caméra suspendue dans les airs, sous les yeux amusés de Bill Gates et du public. La rencontre a pu reprendre deux heures plus tard grâce à l’intervention ovationnée d’un apiculteur qui a délogé l’essaim et fait fuir les abeilles du court. Malgré une piqûre au front, Carlos Alcaraz l’a finalement emporté face à Alexander Zverev et s’est qualifié pour les demi-finales du tournoi américain.