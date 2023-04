Tennis : Caroline Garcia qualifie la France pour la phase finale de la Billie Jean King Cup

Les Bleues se sont imposées contre la Grande-Bretagne en tour qualificatif, samedi, et rejoignent la phase finale de la Billie Jean King Cup.

Après deux matchs presque interminables vendredi, avec près de six heures de jeu cumulées, Caroline Garcia a apporté le troisième point décisif (3-0) qui qualifie la France pour la phase finale de la Billie Jean King Cup. Elle a battu, samedi 15 avril, la Britannique Harriet Dart, 6-1, 6-7 (10-12), 6-1, à Coventry, en un peu moins de deux heures.

Après une journée de vendredi très éprouvante, la France avait tout de même viré dans une position idéale en menant 2-0 contre des Britanniques qui savent se sublimer dans cette compétition, après avoir été demi-finalistes l'an dernier. Caroline Garcia et Alizé Cornet avaient respectivement dominé Katie Boulter 6-7 (2-7), 7-6 (7-4), 7-6 (7-2) et Dart 7-6 (8-6), 7-6 (7-3). Les Bleues rejoignent la Suisse (tenante du titre) et l'Australie (finaliste 2022), déjà qualifiées pour la phase finale qui se disputera les 11 et 12 novembre prochain.