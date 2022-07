Tennis : Caroline Flaissier est nommée directrice générale de la FFT en remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra

Sa prédécesseure avait dû quitter son poste en étant nommée, en avril dernier, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

La FFT a trouvé une remplaçante. Caroline Flaissier a été nommée, vendredi 15 juillet, directrice générale de la Fédération française de tennis en remplacement d'Amélie Oudéa-Castéra, devenue ministre des Sports, comme annoncé par la FFT. Caroline Flaissier qui, après des débuts professionnels dans l'audit financier, a passé vingt ans dans le secteur de l'énergie (Total puis Engie), vient du cabinet de conseil en organisation Korn Ferry, a précisé la FFT dans un communiqué.

Elle "aura pour mission de développer les activités de la Fédération et les tournois (Roland-Garros, Rolex Paris Masters, Greenweez Paris Premier Padel Major), dans une démarche ambitieuse et innovante, avec une vision à long terme, précise la fédération. Elle sera en charge de garantir la bonne organisation des épreuves des Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront au stade en 2024", a conclu l'instance, qui annonce que Caroline Flaissier occupera son poste à la "mi-septembre".