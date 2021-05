Roland-Garros 2021 : Roger Federer, Serena Williams, Jo-Wilfried Tsonga... Le "Set à suivre" de la deuxième journée

Après une première journée qui a vu notamment l'élimination de Dominic Thiem, un des favoris, Roland-Garros se poursuit lundi 31 mai. Un beau programme attend les amoureux du tennis avec les légendes Roger Federer, Serena Williams ou encore les Français Jo-Wilfried Tsonga et Caroline Garcia.

Roger Federer, enfin de retour

Il est enfin de retour. Ce lundi, Roger Federer revient taper la balle jaune sur la terre battue parisienne, alors qu'il n'avait pas participé à la précédente édition de Roland-Garros. A la recherche de sa première victoire en Grand Chelem depuis un an et demi, le Suisse défie le qualifié Denis Istomin. A l'approche de ses quarante ans, le natif de Bâle veut certainement faire un grand tournoi porte d'Auteuil, même si ce dernier lui réussit peu (un sacre en 18 participations).

Surtout que, ces dernières semaines, Roger Federer n'a pas brillé sur terre battue. Lors du tournoi de Genève, il s'est incliné contre Pablo Andujar, 75e mondial, dès le premier tour. Nul doute que le Suisse va quand même vouloir briller à Roland-Garros. Même si sa partie de tableau, qui contient ses éternels rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic, est difficile.

Serena Williams ouvre la "night session"

Elle était bien présente à Paris l'année passée mais elle avait dû déclarer forfait avant le deuxième tour. Et cette saison, elle a l'honneur d'inaugurer cette "night session". Serena Williams affronte la Roumaine Irina-Camelia Begu, sur le Philippe-Chatrier, dans la soirée. Malheureusement pour les deux actrices, la rencontre se déroulera à huis clos, à cause du couvre-feu à 21 heures imposé par le gouvernement français.

Aussi, l'Américaine n'est pas dans la forme de sa vie. Eliminée au premier tour de Rome et en huitièmes à Parme, la triple gagnante de Roland-Garros revient à Paris pour la 17e fois de sa carrière. Mais malgré sa baisse de régime, elle va quand même tenter d'égaler le record de Margaret Court, détentrice de 24 titres en Grand Chelem.

Caroline Garcia doit être sérieuse contre Siegemund

Un duel franco-allemand est au programme de ce premier tour. Caroline Garcia (58e) défie Laura Siegemund (55e) lundi, pour une place au deuxième tour. Après un parcours satisfaisant l'an passé avec un huitième de finale à la clé, la Française espère certainement faire aussi bien, voire mieux, sur cette édition de Roland-Garros.

Même si la tâche ne s'annonce pas facile. En effet, l'Allemande avait été éliminée en quarts de finale l'année dernière, face à l'actuelle douzième mondiale, Petra Kvitová. Caroline Garcia va donc devoir élever son niveau, car cette saison, la 58e mondiale n'a pas eu des résultats probants sur terre battue : elle est allée jusqu'en huitièmes de finale à Strasbourg, et a été éliminée au deuxième tour à Rome.

Jo-Wilfried Tsonga : une victoire pour se relancer ?

À cause d'une blessure au bassin qui l'a éloigné des courts pendant treize mois, Jo-Wilfried Tsonga tente de se remettre sur pied depuis plusieurs semaines. Et pour cause, depuis son retour à l'Open Sud de France à Montpellier fin février, le Français a connu cinq défaites en six matchs. Contre Yoshihito Nishioka (60e), l'ancien numéro 5 mondial va vouloir se relancer, pour enfin en finir avec ses vieux démons.

D'autant plus que le Japonais est un combattant. Au tournoi de Miami 2017, le 60e joueur mondial s'était fait les ligaments croisés... Et il avait continué à jouer face à Jack Sock. Une victoire contre Nishioka serait donc très bénéfique pour le Français. Surtout mentalement.