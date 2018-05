"Serena Williams est la plus grande joueuse de tous les temps, hommes et femmes confondus", estime Roger Federer

Dans une interview au "Wall Street journal", le Suisse a confié sa grande admiration pour la joueuse de tennis américaine, détentrice de 23 titres de Grand Chelem.

Elle est "tout en haut". Dans un entretien au Wall Street Journal (en anglais), Roger Federer a confié sa grande estime pour sa consœur Serena Williams. Selon le tennisman suisse, l'Américaine est "la plus grande joueuse de tous les temps", "hommes et femmes confondus", a-t-il déclaré.

Celui qui a gagné 20 titres du Grand Chelem dit "avoir beaucoup d'admiration" pour celle qui en a gagné 23. Il la surnomme ainsi la "GOAT" du tennis (pour "Greatest of All Time", la meilleure de tous les temps). "Elle a eu une formation totalement différente – je suis passé par la Suisse avec la fédération, elle l'a fait avec son père et sa sœur, c'est une histoire incroyable en elle-même – et ensuite, elle est devenue l'une des plus grande", analyse-t-il.

Rencontré lors de l'avant-première du documentaire Being Serena, l'intéressée a elle aussi salué la carrière de Roger Federer : "Je pense que l'on peut dire ça de nous deux. Il a fait des choses incroyables dans sa carrière et j'ai le plus grand respect pour lui. C'est un super athlète, un garçon formidable." En janvier 2017, la joueuse avait remporté l'Open d'Australie en étant enceinte de deux mois.