VIDEO. "C'est plus que je n'aurais jamais pu rêver" : Rafael Nadal, le champion de la terre battue

Il a remporté son premier Roland-Garros à 18 ans. Aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur joueur de tennis sur terre battue. Rafael Nadal a foulé les courts dès l'âge de 3 ans, accompagné de son oncle et entraîneur Toni qui a rapidement décelé chez lui un talent de tennisman. En 2008, il prend la première place du classement mondial de tennis à son grand rival Roger Federer. "Tout ce qu'a réussi Roger est pratiquement impossible à refaire", explique avec modestie le joueur espagnol.

Un sportif engagé

"Je suis prêt à me battre pour les choses qui me motivent", assure-t-il. En 2010, il crée la fondation Rafael Nadal avec sa mère. Son objectif ? Utiliser le sport et ses valeurs pour aider les enfants défavorisés en Espagne et en Inde. Quelques années plus tard, il participe aux opérations de sauvetage après les inondations qui ont ravagé l'île de Majorque dont il est originaire.

Avec 11 titres, Rafael Nadal détient le record de victoires au Tournoi de Roland-Garros.