VIDEO. Tour Eiffel : des tests de sécurité avant l'ouverture de la tyrolienne géante

Une tyrolienne géante a été installée au deuxième étage de la Tour Eiffel pour toute la durée du tournoi de Roland-Garros. Des tests ont été réalisés avant l'ouverture officielle au public. L'occasion pour les participants chanceux de tester en avant-première l'installation. "On a l'impression que l'on va chuter et en fait, c'est tout doux. Et c'est immense", explique Cécile Bellanger, l'une des participantes aux tests. D'une longueur de 800 mètres, la tyrolienne relie la Tour Eiffel à la Place de l'École Militaire en une minute.

Une vitesse de descente de 90 km/h

Sa vitesse de descente s'élève à 90 km/h. "C'est assez impressionnant là-haut, on est très très haut. Le départ est doux, mais l'arrivée est un petit peu plus violente, ça secoue bien. C'est très beau à voir et c'est chouette à faire", témoigne une autre participante aux tests. L'évènement est ouvert au public par tirage au sort du 29 mai au 2 juin