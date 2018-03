Tennis : Roger Federer va (encore) faire l'impasse sur Roland Garros

Le Suisse a annoncé qu'il ferait l'impasse, comme en 2017, sur la saison de terre battue, après sa défaite au 2e tour du Masters 1000 de Miami.

Vous ne verrez pas Roger Federer sur la terre battue française cette année. Le Suisse a annoncé, samedi 24 mars, qu'il ferait l'impasse, comme en 2017, sur la saison de terre battue et son rendez-vous phare de Roland Garros. Une nouvelle qui est tombée après sa défaite au 2e tour du Masters 1000 de Miami. Le tournoi français doit se tenir du 27 mai au 10 juin.

"J'ai décidé de ne pas disputer la saison sur terre battue", a déclaré Roger Federer qui va perdre sa première place au classement mondial au profit de l'Espagnol Rafael Nadal après sa défaite contre l'Australien Thanasi Kokkinakis.

Une seule victoire, en 2009, à Roland Garos

Federer, 36 ans, n'a plus participé depuis 2015 à Roland Garros, le tournoi du Grand Chelem qui lui a posé le plus de problèmes et qu'il n'a remporté qu'une seule fois, en 2009. La saison dernière, de retour d'une blessure à un genou, il avait fait une croix sur le tournoi parisien pour ménager son genou et son dos, et surtout pour pouvoir préparer la saison sur herbe et son rendez-vous fétiche de Wimbledon.