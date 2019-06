DIRECT. Roland-Garros/8es de finale : le match le plus attendu de la journée a débuté. Regardez Gaël Monfils face à Dominic Thiem

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROLAND_GARROS

: Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, Gaël Monfils est l'ultime représentant français après l'élimination il y a quelques minutes de Benoît Paire, sorti par Nishikori en cinq sets.

: C'est parti pour le 8e de finale entre Gaël Monfils et Dominic Thiem. C'est à vivre en direct vidéo sur francetv sport !







(KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

: Bon, comment vous dire ? Si vous avez une envie pressante ou une course à faire, c'est le moment. Il pleut actuellement sur les courts de la porte d'Auteuil, donc Gaël Monfils et Dominic Thiem se font attendre...

: Pendant que Benoît Paire et Kei Nishikori bataillaient sec, Novak Djokovic était lui en balade contre Jan-Lennard Struff. Le Serbe n'a laissé que sept jeux (6-3, 6-2, 6-2) à l'Allemand. Le voilà donc qualifié pour son douzième quart de finale de Roland-Garros.

: Vous calculez très bien, cher @anonyme. C'est Gaël Monfils qui affronte dans pas très longtemps l'Autrichien Dominic Thiem.

: Si je calcule bien, il ne plus qu'un Français en lice du coup ?

: Que c’est terrible pour Benoît Paire. Quelle remontada de Nishikori. Quel match !

: C’est toujours pareil pour nos Français : ils serrent des dents, mais craquent toujours au mental dommage dommage.......

: Ce match était à la portée de Paire. Dommage.

: Fin de tournoi pour Benoît Paire mais gros match du Français qui a servi pour le match. Le Japonais file une nouvelle fois en quart de finale. Il trouvera sur sa route un certain Rafael Nadal.





: Benoît Paire est éliminé en 8es de finale par le Japonais Kei Nishikori (6-2, 6-7, 6-2, 6-7, 7-5).











(ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)



: Balle de match pour Kei Nishikori.

: Eh bien le match est à vivre en direct vidéo sur francetv sport ! Mais dépêchez-vous, c'est bientôt fini !

: À part sur Eurosport (pas abonné), on le voit où ce match? Merci.

: Bon, nouveau break du Japonais qui remporte le jeu de service du Français.

: Ce match est fou, fou, fou ! Benoît Paire sert à présent pour le match, 5-3, sous les yeux de Bob Sinclar présent dans les tribunes (ne me remerciez pas).

: Analyse parfaite, @anonyme. Benoît Paire, qui menait 4-1, voit son avantage fondre comme neige au soleil. Le Français vient de se faire débreaker par lez Japonais, 4-3. Aïe...



: Tout est à refaire pour Benoit Paire... ☹️

: Que faut-il retenir en ce début d'après-midi ? On fait le point :



• Eux non plus n'échappent pas à la peine capitale. Bilel Kabaoui et Mourad Delhomme, les deux derniers Français jugés pour appartenance à l'Etat islamique, ont également été condamnés à mort par le tribunal antiterroriste de Bagdad.



• Dans une tribune publiée sur notre site, 44 avocats estiment que l'article 66-1 de la Constitution française interdisant la peine de mort "ne souffre d'aucune dérogation, pas même en matière de terrorisme".



• Le Français Benoît Paire joue en ce moment sa place en 8es de finale de Roland-Garros face au Japonais Key Nishikori. C'est à vivre en direct vidéo grâce à francetv sport.





• Après la démission de Laurent Wauquiez de la tête des Républicains, comment va s'organiser la succession ? Selon les statuts du parti, c'est son vice-président, Jean Leonetti, qui est chargé d'assurer l'intérim. Explications.



• Syndicats et élus attendent de pied ferme Bruno Le Maire à Belfort, espérant qu'il apporte des solutions pour sauver le site de General Electric, après que la direction du groupe a annoncé un vaste plan social.

: D'ailleurs, avez-vous vu ce moment tout à l'heure où Benoît Paire a coincé la balle… dans sa raquette ? Le pire, c'est qu'il ne l'a pas fait exprès. Voici les images :

: On fait un point sur le score dans le 5e set : le break est fait pour Benoît Paire qui mène 3-1 face à Kei Nishikori.

: Allez Benoît!!!

: Benoît Paire remporte la quatrième manche face à Kei Nishikori au tie-break (10-8). On est partis pour un cinquième set décisif. C'est à vivre en direct vidéo grâce à francetv sport.

: Ouf, première balle de match sauvée par le Français... qui prend même l'avantage (7-6) dans le tie-break !

: Aïe, balle de match (la première) pour le Japonais qui mène 6-5 dans le tie-break !

: On a droit au tie-break sur le Suzanne-Lenglen. C'est simple : si Benoît Paire l'emporte, ça veut dire cinquième set. Si c'est le Japonais, ce sera "par ici la sortie" pour le Français.

: Le Japonais a vraiment retrouvé un meilleur niveau de jeu depuis quelques minutes. C'est plus compliqué pour le Français. 5-5, dans la 4e manche.

: Pas bon pour Paire cette remontada!

: Tout est à refaire pour Benoît Paire ! Kei Nishikori revient à égalité dans la 4e manche, .

: Cher , ça donne que Benoît Paire mène toujours dans le quatrième set, . Mais on n'est pas passé loin du double break pour le Français, dommage !

: Ca donne quoi, Benoît Paire ?

: Excusez-moi de rester un peu encore sur le court Suzanne-Lenglen... mais le fantasque Benoît Paire vient de faire le break dans le quatrième set. 2-1, donc, pour le Français.

: Et même que Benoît Paire vient d'égaliser à 1 partout dans le quatrième set.





: A l'instant, cher @anonyme ! On rappelle : le Français était mené 2 sets à 1 par le Japonais Kei Nishikori lorsque la nuit est tombée hier soir. C'est à vivre en direct vidéo grâce à francetv sport.

: Bonjour France Info Le match de Paire a-t-il repris ?

: A suivre aujourd'hui la fin de la rencontre entre Benoît Paire et Kei Nishikori, mais surtout le choc entre Gaël Monfils et Dominic Thiem. Novak Djokovic joue son huitième contre Jan-Lennard Struff. Des matchs à voir et à suivre avec francetv sport.

: Cette 9e journée met au programme un très attendu match pour le compte des 8es de finale entre Gaël Monfils et Dominic Thiem. Le n°1 mondial Novak Djokovic défie le surprenant Allemand Jan-Lennard Struff, alors qu'il y aura une vague de la nouvelle génération dans le tableau féminin. Voici le programme.







(Kazuki Wakasugi / Yomiuri / AFP)