DIRECT. Roland-Garros/Quarts de finale : regardez le duel suisse au sommet entre Roger Federer et Stan Wawrinka

• Dix-huit départements du nord de la France sont placés en vigilance orange aux orages. Paris et sa petite couronne sont notamment concernés.



• C'est le début des quarts de finale à Roland-Garros : on commence avec un duel 100% suisse entre Roger Federer et Stanislas Wawrinka. A vivre sur francetv sport.



• Le président du Sénat, Gérard Larcher, réunit à Paris plusieurs personnalités de la droite et du centre pour initier un "chantier de reconstruction", une semaine après la déroute des Républicains aux élections européennes.



• Le taux d'intérêt moyen des crédits immobiliers aux particuliers est tombé en mai à un niveau inédit en France, selon l'étude mensuelle de référence sur le sujet.

: C'est l'heure de jouer à la baballe 😂

: Vous êtes bien installé ? Parce que le duel 100% suisse entre Roger Federer et Stanislas Wawrinka va bientôt commencer à Roland-Garros. Vous pouvez suivre ce tout premier quart de finale en direct vidéo grâce aux amis de francetv sport.

: En réalité, la technologie n'a pas entièrement disparu : les caméras utilisées pour mesurer la vitesse des services sont toujours placées dans l'axe central du court. En revanche, cette vitesse n'est plus affichée dans un coin du terrain, mais sur le panneau d'affichage des scores du court central.

: Vous n'avez rien remarqué d'étrange à Roland-Garros ? Vous n'avez pas vu que le radar qui affiche la vitesse des services avait disparu ? Vincent Matalon a passé quelques coups de fil pour comprendre ce qu'il se passait. C'est à lire ici.







