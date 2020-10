Roland-Garros : Fiona Ferro éliminée en 8es de finale, il n'y a plus aucun Français dans le tournoi

La Française a été éliminée en trois manches (2-6, 6-2, 6-1) par l'Américaine Sofia Kenin.

Il n'y a plus de représentant français à Roland-Garros. Fiona Ferro (49e) s'est inclinée en huitièmes de finale des Internationaux de France face à l'Américaine Sofia Kenin, numéro 6 mondiale et lauréate de l'Open d'Australie 2020, en trois sets 2-6, 6-2, 6-1 lundi 5 octobre. La Française de 23 ans, qui atteignait Ferro pour la première fois de sa carrière en deuxième semaine d'un tournoi majeur, était la dernière joueuse française en lice, tableaux masculin et féminin confondus. Sofia Kenin affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (35e) ou l'Américaine Danielle Collins (57e) pour une place dans le dernier carré.