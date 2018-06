DIRECT. Roland-Garros : regardez et commentez en direct la finale du double messieurs avec la paire Mahut/Herbert

Ce qu'il faut savoir

Deuxième finale du jour à Roland-Garros. Deux jours après ses émotions fortes, le Français Nicolas Mahut se lance à l'assaut du titre en double messieurs à Roland-Garros, samedi 9 juin, au côté de son compère Pierre-Hugues Herbert, avec l'ambition de ne pas revivre la désillusion de 2013. Ils affrontent le Croate Mate Pavic et l'Autrichien Oliver Marach, les numéros un et numéro deux mondiaux.

Revanche pour Nicolas Mahut. Il y a cinq ans, l'Angevin de 36 ans et son partenaire d'alors, Michaël Llodra, avaient fini par céder (6-4, 4-6, 7-6) devant les frères Bob et Mike Bryan qui s'adjugeaient alors leur 14e titre majeur (16 à ce jour). Mahut avait fini dévasté et en larmes sur le court central.

Des adversaires expérimentés. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ne sont pas en reste en ayant gagné deux trophées majeurs, l'US Open 2015 et Wimbledon 2016. Mais si le Croate Mate Pavic et l'Autrichien Oliver Marach, numéros un et deux mondiaux, ne jouent ensemble que depuis mars 2017, ils ont réalisé leur plus gros coup en janvier en remportant l'Open d'Australie. Vendredi, il se sont offert les champions de Roland-Garros 2016, les Espagnols Feliciano Lopez et Marc Lopez.

Troisième paire française victorieuse ? En cas de succès, Mahut et "P2H" deviendraient la troisième paire française à soulever le trophée depuis le début de l'ère professionnelle (en 1968) après Yannick Noah/Henri Leconte (1984) et Julien Benneteau/Edouard-Roger Vasselin (2014).