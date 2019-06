DIRECT. Roland-Garros : les demi-finales viennent de commencer. Regardez le match entre Ashleigh Barty et Marketa Anisomova

Ce qu'il faut savoir

Programmées jeudi mais reportées en raison de la pluie, en espérant que celle-ci ne revienne pas, vendredi 7 juin, à Roland-Garros, les deux demi-finales dames se jouent simultanément, dès onze heures : l'une sur le court Suzanne-Lenglen (Ashleigh Barty contre Amanda Anisimova), l'autre sur le Simonne-Mathieu (Johanna Konta contre Marketa Vondrousova). Quant aux demi-finales messieurs, elles s'enchaîneront sur le court Philippe-Chatrier avec pour débuter le choc Nadal-Federer, un match à voir sur franceinfo.fr.

Nouvel épisode d'une opposition historique. A 12h50, Roger Federer et Rafael Nadal vont s'affronter pour la 39e fois. Depuis quinze ans, les deux joueurs ont construit l'une des plus belle rivalité de l'histoire du tennis. A bientôt 38 ans, et après plusieurs années d'absence, le Suisse disputera sa huitième demi-finale à Roland-Garros.

Djokovic et Thiem déroulent en quarts. Numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic a répondu présent en quarts en dominant le jeune Alexander Zverev (7-5, 6-2, 6-2). Il sera opposé en demie à l'Autrichien Dominic Thiem, tombeur facile de Karen Khachanov (6-2, 6-4, 6-2). Un duel de costauds.

Une programmation polémique. Amélie Mauresmo, ancienne numéro 1 mondiale et victorieuse de deux titres en Grand Chelem, a qualifié de "honte" la décision des organisateurs de Roland-Garros de programmer les deux demi-finales dames sur d'autres courts que le Central après que le déroulement du tournoi parisien a été bouleversé par la pluie mercredi.