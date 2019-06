DIRECT. Roland-Garros/demi-finale : qui de Novak Djokovic ou de Dominic Thiem va retrouver Rafael Nadal en finale ?

Ce qu'il faut savoir

La deuxième demi-finale de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Dominic Thiem, qui avait débuté vendredi après-midi puis a été interrompue par la pluie, reprend samedi 8 juin. Les deux joueurs se trouvaient à égalité un set partout et l'Autrichien menait 3 jeux à 1 dans le 3e set lorsque le match a été suspendu. Vous pouvez voir et commenter la fin de ce duel sur franceinfo.fr..

L'autre demi-finale remportée par Nadal. Rafael Nadal s'est qualifié pour la 12e fois pour la finale de Roland-Garros en dominant nettement Roger Federer en trois sets (6-3, 6-4, 6-2) vendredi.

La finale dames Vondrousova-Barty. Une finale inédite et une grande première à ce stade en Grand Chelem pour les deux joueuses. La Tchèque Marketa Vondrousova, 38e mondiale, n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale dans un tournoi majeur (à l'US Open en 2018). De son côté, l'Australienne Ashleigh Barty, 8e à la WTA, a atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie en janvier dernier. Les deux joueuses se retrouvent, samedi 8 juin sur la terre battue du court Philippe-Chatrier, pour se disputer le titre des Internationaux de France.