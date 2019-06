Roland-Garros : à la rencontre du numéro 1 handisport

Afflux de médias et de supporters pour le meilleur français du tournoi de tennis-fauteuil, Stéphane Houdet. À Roland-Garros, le champion se prête volontiers au jeu des autographes. "On a besoin de faire connaître notre pratique. On joue avec des sportifs qui sont d'anciens champions ou même des champions actuels", raconte le numéro 1 mondial du tennis handisport.

La consécration à Rio

Excellent joueur de tennis dans sa jeunesse, avant qu'un accident de moto ne le prive de ses rêves de carrière sur ses deux jambes, il ne cesse depuis de remporter des victoires. 23 titres du Grand Chelem, dont deux à Roland-Garros en double. Également une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Rio (Brésil) en 2016. Papa de deux paires de jumeaux, Stéphane Houdet est toujours enclin à transmettre sa passion. Il débute aujourd'hui son tournoi, pour remporter une nouvelle fois le titre porte d'Auteuil.

