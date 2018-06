Élimination précoce des Français au tableau masculin de Roland-Garros : "Il n’y a pas de miracle, c’est notre niveau aujourd’hui"

Aucun joueur français ne figurera en deuxième semaine à Roland-Garros chez les hommes. Parmi les tricolores, seule Caroline Garcia poursuit la compétition. Ce résultat montre le virage que doit prendre la fédération nationale de tennis envers les plus jeunes.

À Roland-Garros, aucun joueur français n'a réussi à accéder aux huitièmes de finale du tableau masculin. Un échec inédit depuis 2007. Le troisième tour, samedi 2 juin, s'est terminé par la défaite de Pierre-Hugues Herbert face à l'Américain John Isner. Tous les espoirs tricolores reposent désormais sur Caroline Garcia, qui poursuit brillamment la compétition.

La sortie précoce des Français du tableau hommes de Roland-Garros 2018 - un reportage de Fabrice Abgrall --'-- --'--

Ce résultat démontre que les Français ne sont plus forcément au niveau. Thierry Champion, directeur du haut niveau à la Fédération française de tennis (FFT), se montre fataliste. "Ce n’est pas vraiment une surprise quand on regarde l’ensemble des résultats de nos meilleurs joueurs sur terre battue, depuis cette saison. On n’a pas brillé", reconnaît l'ancien joueur.

Si on ne brille pas, on ne peut arriver à Roland-Garros et se dire qu’on va gagner le tournoi. Il n’y pas de miracle, c’est notre niveau aujourd’hui.Thierry Champion, directeur du haut niveau à la FFTà franceinfo

Le tennis français au creux de la vague

L’époque dorée durant laquelle les Tsonga, Gasquet, Simon et Monfils incarnaient à eux seuls la réussite de la formation à la française est terminée. Cette génération a vécu. Pierre Cherret, directeur technique national, dresse ce constat : "On a une génération d’exception, mais ces joueurs ont pris de l’âge", estimant avoir été "super gâté" par ces joueurs. "C’est à nous aussi de bosser sur les plus jeunes pour voir comment les amener au plus haut niveau et en faire aussi des joueurs d’exception", poursuit-il. Ces joueurs d'exception ont fait briller le tennis français durant 15 ans. Mais derrière, la fédération française, aveuglée par leur réussite, a peut-être négligé la relève. Si Richard Gasquet affirme lui aussi qu'il y a eu "une grande génération", il regarde vers les jeunes.

Même s’il n’y pas eu de vainqueur de grand chelem, il y a eu des finales, des demies. Il y a eu beaucoup de joueurs dans les dix premiers.Richard Gasquetà franceinfo

"Aujourd’hui à part Lucas [Pouille], derrière c’est compliqué. Ça tarde un petit peu, mais on va tous les encourager pour qu'ils soient meilleurs", poursuit le Biterrois.

Les joueurs ne percent pas

Certes, il y a encore dix joueurs français dans le top 100 mondial. Mais, mis à part Lucas Pouille, ils sont au-delà de la 30e place mondiale et ils ont près ou plus de 30 ans. Les jeunes talents, eux, tardent à s’affirmer. Éric Winogradsky, ex-responsable du haut niveau masculin, estime que les joueurs français "arrivent à maturité dans leur 24e ou 25e année". Et c'est tard, estime-t-il.

Il faut se donner les moyens d’aller encore un peu plus vite pour coller au temps de passage des vainqueurs des tournois du grand chelem.Éric Winogradsky, ex-responsable du haut niveau à la FFTà franceinfo

Pour l'instant, ils ne sont pas dans ce timing, affirme-t-il.

Aucun joueur français symbolisant la relève n’a intégré le top 100 mondial depuis deux ans. Actuellement, Quentin Halys est le mieux placé. Âgé de 21 ans, 135e mondial, il a été éliminé au premier tour des qualifications à Roland-Garros 2018.