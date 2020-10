DIRECT. Roland-Garros : suivez et commentez avec nous la finale hommes entre les géants Rafael Nadal et Novak Djokovic

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROLAND_GARROS

: Voici la balle de break de Nadal face à Djokovic dans ce premier jeu de la finale.





: "Ils ne sont pas venus pour coller des gommettes, les deux !", commente mon collègue Nicolas Buzdugan au vu de ce premier jeu.

: Rafael Nadal fait le break d'entrée de jeu. Ses coups de fond de court ont été plus efficaces que les amortis de Novak Djokovic. (1-0)

: On risque de s'ennuyer pendant 5 sets mais je vois Djoko vainqueur

: Rafa parce que Rafa. Mon idole absolue. Un champion hors norme. L’histoire qui s’écrit avec un grand H ! Vamos !

: Une victoire de Djokovic pour changer me ferait énormément plaisir

: Je mise sur une victoire de Nadal !

: Novak Djokovic est au service face à Rafael Nadal. La finale commence. En direct sur franceinfo et en vidéo sur francetv sport.

: Oui @Jean Borey, le toit a été fermé après une averse.







: Le match se jouera-t-il avec le toit fermé du court Philippe Chatrier ?

: Allez, encore un chiffre fou. Si Rafael Nadal gagne, ce sera sa 100e victoire à Roland-Garros... en 102 matchs.





: Vous prendrez bien une petite statistique pour patienter ? Ce Nadal-Djokovic sera le 56e de l'histoire du tennis. Ces duels ont majoritairement tourné à l'avantage du Serbe. Sauf en Grand Chelem. Si vous aimez les chiffres, il y en a plein dans cet article de francetv sport.





: Nadal en 4 sets

: Novak... en 5 sets pour un match mythique qui clôt leur dynastie. Et Federer qui remet le trophée pour qu'il ne manque personne à la fête.

: Djoko en 4 sets. Il est au mieux de sa forme. Rafa n'aime ni les balles ni le froid

: Nadal hélas 🙁 mais sans réel jeu. Que des boulets de canon et des jeux fond de court. Djoko, Hugo auraient été bien mieux en finale... Merci Benoît

: Nadal, pour l’histoire et pour le travail accompli depuis des années pour rejoindre Federer à la première place des vainqueurs des tournois du Grand Chelem !

: Vous aussi, vous voyez plutôt Rafa battre Djoko et cela ne vous enchante pas forcément.

: La pluie s'invite au-dessus de Roland-Garros. La finale est bien partie pour se jouer à couvert. Une journaliste de francetv sport le signale.

: L'heure de la finale entre Nadal et Djokovic approche. C'est le moment de faire vos pronostics. La team week-end de franceinfo.fr penche pour une victoire de l'Espagnol sur le Serbe. Et vous ?

: Si vous n'avez pas suivi la finale du double féminin, remportée par les tenantes du titre, Mladenovic et Babos, voici un résumé en vidéo.



: Voici la balle de match de cette finale du double dames remportée par les tenantes du titre : Kristina Mladenovic et Timea Babos.









: Kristina Mladenovic avait déjà remporté le tournoi de double féminin de Roland-Garros en 2016. Elle était alors associée à Caroline Garcia.

: Kristina Mladenovic et Timea Babos ont également gagné deux Masters, en 2018 et 2019.

: La Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos ont désormais à leur palmarès quatre titres du Grand Chelem ensemble : Roland-Garros 2019 et 2020, plus deux Opens d'Australie, en 2018 et 2020. Rien que ça.

: Jeu, set et match ! Kristina Mladenovic et Timea Babos remportent cette année encore le tournoi de double féminin. Elles ont battu Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk en deux sets (6-4, 7-5) en finale. La remise des trophées est à suivre en direct et en vidéo sur francetv sport.

: A l'heure du JT de 13 heures, voici les principales infos de ce dimanche :



• #Champigny_sur_Marne Une quarantaine de personnes ont attaqué le commissariat de police de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), tard samedi soir. Les tirs de mortiers d'artifice n'ont pas fait de blessés.



• Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 atteint un nouveau record en France, avec près de 27 000 personnes testées positives en 24 heures hier. La hausse du nombre de malades en réanimation se poursuit.



• Le cessez-le-feu au Haut- Karabakh n'a pas tenu. Sept personnes ont été tuées dans des bombardements en Azerbaïdjan. La diplomatie azerbaïdjanaise accusant les forces arméniennes.



• Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent en finale cet après-midi. Le match pourrait bien être un tournant de l'histoire du tennis entre deux des trois meilleurs joueurs de tous les temps.



: Les favorites sont solides. Kristina Mladenovic et Timea Babos remportent le premier set de leur finale du double féminin face à Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk (6-4). Vous pouvez suivre le match en direct et en vidéo sur francetv sport.

: Kristina Mladenovic et Timea Babos vont-elles remporter le tournoi de double féminin comme l'an passé ? Leur finale face à Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk vient de débuter. Vous pouvez la suivre en direct et en vidéo sur francetv sport.

: Rafael Nadal a 34 ans. Novak Djokovic, 33. Et tous deux sont en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Comment expliquer que ces champions restent compétitifs à un âge où leurs prédécesseurs avaient déjà pris leur retraite ? Réponse dans cet article de mon camarade Pierre Godon.





: Rafael Nadal et Novak Djokovic se retrouvent en finale des Internationaux de France cet après-midi. Ce choc des titans a donné à nos amis de francetv sport l'idée de sortir la calculette. Voici les chiffres clés de cette finale déjà record.





: Bonjour @Le Concombre Masqué, le choc Nadal-Djokovic n'est pas prévu avant 15 heures. Avant la finale hommes, il y aura celle du double dames. La Française Kristina Mladenovic associée à Timea Babos pourrait bien à nouveau gagner face à la paire Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk. Voici le programme du jour.

: Bonjour ! A quelle heure svp LE match de tennis ?

: Voici les principales infos de ce dimanche matin :



• Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 atteint un nouveau record en France avec près de 27 000 personnes testées positives en 24 heures hier. La hausse du nombre de malades en réanimation se poursuit.



• Donald Trump a fait son retour dans la campagne présidentielle avec une allocution aux allures de meeting à la Maison Blanche. Neuf jours après avoir été testé positif au Covid-19, le président américain n'est plus contagieux, selon son médecin.



• Le cessez-le-feu au Haut- Karabakh n'a pas tenu. Sept personnes ont été tuées dans des bombardements en Azerbaïdjan. La diplomatie azerbaïdjanaise accusant les forces arméniennes.



• Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent en finale cet après-midi. Le match pourrait bien être un tournant de l'histoire du tennis entre deux des trois meilleurs joueurs de tous les temps.