DIRECT. Roland-Garros/finale : Dominic Thiem à l'assaut de la forteresse Rafael Nadal

Ce qu'il faut savoir

Un habitué est un sérieux challenger. Dominic Thiem (n°4), tombeur de Novak Djokovic, s'attaque à Rafael Nadal en finale, dimanche 9 juin, comme en 2018. "A chaque fois que quelqu'un est en finale ici, c'est contre Rafa", a souri Thiem après sa victoire à suspense et à rallonge, contre le n°1 mondial, samedi.

Nadal, une forteresse imprenable à Roland-Garros. L'Espagnol a joué onze finales pour autant de victoires sur la terre battue parisienne. En quatorze participations, seuls deux joueurs l'ont fait chuter : Djokovic en 2015 et Söderling en 2009 (il avait également déclaré forfait avant son troisième tour en 2016). Double tenant du trophée, il reste sur vingt victoires consécutives à la Porte d'Auteuil, au cours desquelles il n'a laissé échapper que deux sets. L'an dernier, en finale, Nadal a battu Thiem en trois sets (6-4, 6-3, 6-2).

Thiem face à son "défi ultime". L'Autrichien a des raisons d'y croire un peu. Entre lui et Nadal, depuis quatre saisons, la petite musique se répète. Invariablement, une fois par an, "Domi" fait mordre la poussière ocre à "Rafa". L'habitude est née en 2016, à Buenos Aires, en demi-finale. Elle s'est ancrée à Rome en 2017 (6-4, 6-3), puis à Madrid en 2018 (7-5, 6-3), en quarts de finale. L'Autrichien n'y a pas dérogé en 2019 en faisant chuter le Majorquin en demi-finale à Barcelone (6-4, 6-4). "Jouer Rafa ici, sur le court Central, c'est toujours le défi ultime, un des défis sportifs les plus difficiles en général", pose Thiem.

Côté dames, Ashleigh Barty passe n°2 mondiale. L'Australienne Ashleigh Barty, n°8 mondiale, s'est offert à Roland-Garros son premier trophée en Grand Chelem en dominant la Tchèque Marketa Vondrousova (38e) (6-1, 6-3), en seulement 1h10 samedi. Barty (23 ans) comme Vondrousova (19 ans) jouaient leur première finale majeure et n'avaient même jamais atteint le dernier carré en Grand Chelem. Revenue au tennis il y a tout juste trois ans après l'avoir abandonné pendant deux ans, Barty va grimper à la deuxième place mondiale dès lundi.