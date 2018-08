Combinaison de Serena Williams : Guy Forget annonce un code vestimentaire "plus souple" qu'à Wimbledon pour Roland Garros

Dans une interview à "l'Equipe", le directeur des Internationaux de France défend l'instauration d'un cadre réglementaire pour la tenue des joueurs et des joueuses lors du tournoi de la porte d'Auteuil.

"On ne souhaite pas du tout devenir des ayatollahs(...). Mais on a entamé une réflexion." Après les déclarations de Bernard Giudicelli sur l'extravagante tenue portée par Serena Williams à Roland-Garros et la réponse de la championne américaine, Guy Forget révèle dans une interview au journal l'Equipe, dans son édition du mardi 28 août, qu'un code vestimentaire est à l'étude pour le tournoi de Roland-Garros.

Une jupe sur la combinaison

"C'est la piste qu'on explore. Un code vestimentaire, beaucoup plus souple que celui de Wimbledon, qui s'est durci au fil du temps", explique le directeur des Internationaux de France. Pourquoi obliger les joueuses et les joueurs à porter une tenue spécifique ? Guy Forget estime que cela "participerait de la cohérence globale. Je crois qu'on peut concilier élégance, modernité et aspect pratique". Interrogé sur les problèmes de santé qui ont conduit la championne à porter une combinaison l'an dernier, l'ancien international français le "comprend parfaitement", mais prône plus de classicisme : "S'il lui faut porter des bas de contention, aucun souci. Et ça passera sans problème si elle porte par exemple une jupe par-dessus."