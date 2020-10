"C'est un des joueurs les plus compliqués à jouer" : Rafael Nadal vise un 13e titre à Roland-Garros avant sa finale face à Novak Djokovic

Le Serbe est l'un des deux seuls joueurs à avoir battu Nadal sur la terre battue parisienne.

C'est la troisième fois que les deux géants du tennis vont se retrouver en finale à Roland-Garros. Rafael Nadal et Novak Djokovic vont s'affronter dimanche 11 octobre pour la finale du tournoi parisien.

Avantage historique pour l'Espagnol

Les deux premières finales en 2012 et 2014 avaient tourné à l'avantage de Rafael Nadal à chaque fois en quatre manches. Cependant, c'est loin d'être une garantie pour l'Espagnol, persuadé que le numéro 1 mondial peut le battre ce dimanche. "Les tournois et les situations sont différents, raconte Rafael Nadal. Je ne peux pas prédire l'avenir mais c'est toujours difficile de jouer contre Novak. Il faudra que je joue mon meilleur tennis, si ce n'est pas le cas, la situation sera difficile. C'est un des joueurs les plus compliqués à jouer, je ferai de mon mieux."

En 2015, Novak Djokovic avait terrassé Rafael Nadal mais le Serbe avait obtenu cette victoire historique en quart de finale. Plus largement, les deux hommes se sont déjà rencontrés à huit reprises dans une finale de Grand Chelem. Le bilan est équilibré : quatre victoires chacun. "C'est mon concurrent le plus important, explique le Serbe. Nous avons disputé tant de matches palpitants ensemble. Nous avons beaucoup de respect l'un pour l'autre. Il y a une motivation pour déployer notre meilleur tennis."

Nous savons que les circonstances sont différentes de celles auxquelles nous sommes habituées. Ce sera intéressant de voir comment son jeu, et mon jeu, vont rivaliser en fonction de la température, du rebond, le vent, si ça glisse. Mentalement et physiquement, notre jeu en sera affecté. Novak Djokovic à franceinfo

Rafael Nadal a disputé 28 finales dans les tournois du Grand Chelem. Novak Djokovic a participé à 26 finales. Nadal, et ses 12 titres sur la terre battue de Roland-Garros, peut rêver d'un 20e titre en Grand Chelem et ainsi rejoindre Roger Federer. Le Serbe pourrait aussi être le premier a terrasser Nadal en finale de Roland-Garros, lui qui est déjà l'un des deux seuls joueurs, avec Robin Söderling, à avoir battu l'Espagnol sur la terre parisienne.