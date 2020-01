Roland-Garros 2020 : les quarts de finale se joueront aussi le soir

Le court central sera équipé d'un toit rétractable et d'un éclairage qui garantiront la continuité du jeu, quelles que soient les conditions.

Les quarts de finale de Roland-Garros se joueront désormais l'après-midi et aussi le soir, sur le central Philippe-Chatrier, quelle que soit la météo, a appris mercredi 15 janvier la direction des sports de Radio France. Les années précédentes et avant la rénovation de Roland-Garros, les quarts de finale du tournoi de tennis de la Porte d'Auteuil se jouaient uniquement l'après-midi et pouvaient être interrompus en raison des conditions climatiques ou par la tombée de la nuit.

Quatre courts équipés d'éclairage

Le court central sera équipé d'un toit rétractable et d'un éclairage qui garantiront la continuité du jeu, quelles que soient les conditions. Au total, quatre courts seront équipés d'éclairage. Tous les matches programmés sur le court central, le Suzanne Lenglen, le Simone Mathieu et le court n°14, pourront se jouer même si la nuit est tombée. Le toit rétractable permet également d'assurer le bon déroulement des 14 derniers simples du tournoi sans risque de retard ou de décalage dans la programmation.

Les deux journées seront divisées en deux sessions. L'une l'après-midi à partir de 12 heures et l'autre en soirée, pas avant 17 heures. Chaque session comportera deux matchs, un simple dames et un simple messieurs. Tous les spectateurs munis d'un billet pour l'une des deux sessions auront la possibilité d'accéder à tous les courts annexes pour la totalité de la journée du mardi de la deuxième semaine de Roland-Garros.