Tennis : Roger Federer et Serena Williams sortent des classements ATP et WTA

Une page se tourne. Pour la première fois depuis 1997, Roger Federer et Serena Williams sont sortis des classements ATP et WTA, lundi 11 juillet. Le Suisse, absent des courts depuis l'édition 2021 de Wimbledon à cause d'une blessure à un genou, et l'Américaine de 40 ans, qui a manqué son retour sur le gazon londonien cette année face à la Française Harmony Tan, ont tous les deux perdu la totalité de leurs points.

NC. Pour la première fois depuis le 21 septembre 1997, @rogerfederer n'est plus classé à l'ATP.



A l'époque...

Pete Sampras était N°1

Jacques Chirac était Président

"Harry Potter à l'école des sorciers" n'était pas traduit en Français

Lady Di venait de disparaître pic.twitter.com/GbbKXrU7JP — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 11, 2022

Pour Federer, le retour à la compétition devra encore attendre. Célébré lors du Grand Chelem londonien le 3 juillet à l'occasion d'une cérémonie pour le 100e anniversaire du Centre Court, le joueur de 40 ans a déclaré vouloir revenir "une fois encore" à Wimbledon.

D'ici là, le champion aux 20 titres du Grand Chelem devrait rejouer lors de la Laver Cup en septembre. De son côté, la joueuse aux 23 titres majeurs a laissé planer le doute sur sa prochaine rencontre. "Qui sait où je réapparaîtrai ?", a-t-elle déclaré le 29 juin, après sa défaite au premier tour de Wimbledon.