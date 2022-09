Retraite de Roger Federer : les chiffres fous d'une icône du tennis mondial

Roger va tirer sa révérence. Alors qu'on ne l'a plus revu sur un court depuis son élimination en quarts de finale de Wimbledon 2021, Federer s'apprête à disputer son dernier tournoi ATP à l'occasion de la Laver Cup, du 23 au 25 septembre prochain. Le natif de Bâle a annoncé sur ses réseaux sociaux, jeudi 15 septembre, qu'il mettrait ensuite fin à sa longue carrière. L'occasion de revenir sur ses nombreux exploits en chiffres.

20

C'est le nombre de tournois du Grand Chelem remportés par Roger Federer. S'il a depuis été dépassé par Rafael Nadal (22 titres) et Novak Djokovic (21), le Suisse a été le premier de l'histoire à atteindre un tel total. En détails, cela donne huit victoires finales à Wimbledon, six à l'Open d'Australie, cinq à l'US Open et un à Roland-Garros. Il s'est toutefois incliné pas moins de 11 fois en finale de ces tournois.

310

310 semaines, soit près de six années complètes, c'est le temps passé par Federer à la première place du classement ATP. Il y est d'ailleurs resté pendant 237 semaines consécutives entre le 2 février 2004 et le 11 août 2008. Lorsqu'il est remonté sur le trône en février 2018, l'Helvète était devenu le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire et avait poussé le record jusqu'à 36 ans et 320 jours.

1251

Le nombre de matchs remportés par Roger Federer sur ses 1526 sorties depuis ses débuts professionnels en 1998. Dans l'ère Open, le record masculin est détenu par l'Américain Jimmy Connors (1274), tandis que le record absolu est la propriété de Martina Navratilova avec 1442 victoires.

103

Son nombre de titres en simple. Entre le premier à Milan en 2001 et le dernier, chez lui, à Bâle en 2019, Roger Federer s'est notamment adjugé six ATP Finals Masters, qui réunissent les huit meilleurs tennismen sur une année, et 28 Masters 1000. Sur ses 103 succès, le Bâlois en a glané 71 sur dur (contre 19 sur gazon, 11 sur terre battue et 2 sur moquette). Au total, seul l'Américain Jimmy Connors a fait mieux avec 109 trophées.

81

Federer a joué 81 tournois du Grand Chelem en simple, un record chez les hommes codétenu avec l'Espagnol Feliciano Lopez. Entre 2000 et 2016, l'homme le plus titré de l'histoire sur le gazon londonien a même participé à 65 tournois majeurs consécutifs avant de manquer Roland Garros sur blessure. Durant ses 23 saisons sur le circuit, il n'aura manqué que neuf Grand Chelems. La régularité classieuse.

11478

Roger Federer est un as du service comme en témoigne le nombre d'aces qu'il a dégainé contre ses adversaires durant sa carrière. Du haut de son mètre 85, il est le troisième à avoir inscrit le plus de points de la sorte, depuis que l'ATP recense cette donnée, derrière deux géants : John Isner et Ivo Karlovic, respectivement 208 et 211 centimètres.

130

Il s'agit là, en millions de dollars, des gains estimés en tournois de Federer, doubles inclus, selon l'ATP.

2

Parmi les nombreux qualificatifs dont Roger Federer peut se targuer, il y a celui de champion olympique. En 2008, le Suisse s'est paré d'or en double avec son compatriote Stan Wawrinka. En simple, à Londres en 2012 il a remporté une seconde médaille, d'argent cette fois, après sa défaite en finale contre Andy Murray.