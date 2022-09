Tennis : Roger Federer et Rafael Nadal en larmes pour les adieux du Suisse

Les adieux de Roger Federer ont ému le monde du tennis. Des joueurs présents aux spectateurs de l'O2 Arena, en passant par les nombreux fans devant leur écran, difficile de retenir ses larmes au moment de voir le Suisse de 41 ans disputer ses derniers points. Le premier concerné ne s'est pas retenu, une fois la défaite en Laver Cup face à Jack Sock et Frances Tiafoe actée, vendredi 23 septembre à Londres.

Tout sourire malgré cet ultime revers, plus qu'anecdotique face à son immense carrière (20 titres du Grand Chelem), Roger Federer a craqué une fois revenu vers son banc, sous les applaudissements des 17 500 spectateurs et de la Team Europe, dont les légendes Björn Borg, Novak Djokovic et Andy Murray. Son rival historique et partenaire du soir, l'Espagnol Rafael Nadal, a lui aussi cédé à l'émotion. La dernière image d'une rivalité qui aura marqué le tennis du XXIe siècle.

[ LIVE] #TennisExtra

Les larmes de Roger Federer, les applaudissements du public... C'était le dernier match de sa carrière. pic.twitter.com/gyBDIykc8V — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 23, 2022

Au moment de prendre le micro, Federer a essayé de retrouver sa verve caractéristique. Mais ses habituels traits d'humour n'ont pas suffi pour cacher son émotion, notamment au moment d'évoquer sa femme, Mirka Federer. "Elle aurait pu m'arrêter il y a longtemps, mais elle m'a permis de continuer, a tenté de glisser le Suisse entre deux sanglots. Merci." "C'était un voyage incroyable, merci à tous" a finalement conclu Roger Federer, pour ses derniers mots comme tennisman professionnel.