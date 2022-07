Wimbledon 2022 : "Je ne peux pas gagner deux matchs", justifie Rafael Nadal après son forfait pour la demi-finale

La raison l'a emporté. Au lendemain de son long combat face à l'Américain Taylor Fritz pour rejoindre le dernier carré de l'édition 2022 de Wimbledon, Rafael Nadal a annoncé, jeudi 7 juillet, sa décision de renoncer à s'aligner en demi-finales. Il devait affronter vendredi l'Australien Nick Kyrgios.

Alors que durant son quart de finale son père et sa sœur lui enjoignaient d'abandonner, Rafael Nadal avait tenu bon malgré une vive douleur aux abdominaux. L'Espagnol de 36 ans, qui avait déclaré au soir de sa victoire qu'il "détestait abandonner", a justifié son forfait en précisant que sa blessure ne lui permettait pas "de gagner les deux matchs" jusqu'au titre.

Comment en êtes-vous venu à prendre cette décision ?

Rafael Nadal : J'ai pris cette décision parce que je ne peux pas gagner deux matchs [demi-finale et finale] dans ces circonstances. Je ne peux pas servir. Non seulement je ne peux pas servir à la vitesse voulue, mais je ne peux pas faire mon geste. Et par respect pour moi-même, je ne veux pas me présenter sur le court sans être suffisamment compétitif pour jouer au niveau dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif, tout en ayant une grande chance d'aggraver la blessure.

Il y a deux semaines, j'expliquais que ma carrière devenait compliquée à cause de mon pied. Maintenant, ça va mieux de ce côté-là, mais le plus dangereux pour moi à ce stade de ma carrière, c'est d'être convaincu que les choses iront mieux. Le plus important dans la vie, c'est le bonheur, bien plus que n'importe quel titre, même si chacun sait les efforts que je fournis pour être là où j'en suis. Mais je ne peux pas prendre le risque de jouer ce match [contre Nick Kyrgios] et de me retrouver privé de compétition deux ou trois mois. Si ça doit arriver, ça arrivera, mais pas parce que j'ai mal fait les choses. C'est ma décision et je suis très triste d'avoir dû la prendre.

Après tous vos efforts en Australie et à Roland-Garros, n'êtes-vous pas extrêmement frustré de devoir déclarer forfait avant les demi-finales à Wimbledon ?

En Australie, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes pendant le tournoi, mais je revenais d'une longue période de blessure. Roland-Garros a été très exigeant, en particulier mentalement, mais aussi physiquement. Mais ensuite, les choses allaient mieux. Le simple fait d'être ici démontrait à quel point ce tournoi m'était cher et à quel point je voulais le jouer.

J'ai tout fait du mieux que je pouvais pour me donner une chance. Je suis en demi-finale donc j'ai très bien joué ces derniers jours. En particulier mercredi [en quarts de finale contre Taylor Fritz] en début de match, je jouais à un très, très haut niveau. En fait, ça me fait encore plus mal parce que je sentais qu'en jouant à ce niveau, j'avais mes chances [pour le titre].

Combien de temps ne pourrez-vous pas jouer ?

Ça va prendre trois, quatre semaines. C'est le temps en général pour ce genre de blessure. Donc j'espère que ça me permettra de maintenir mon programme prévu. Je ne peux pas jouer tout de suite, mais dans une semaine, je serai capable de jouer du fond du court. Evidemment, je ne pourrai pas servir pendant un moment. Mais jouer du fond du court ne devrait pas présenter de gros problème.