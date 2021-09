Tennis : Rafael Nadal s'est fait opérer du pied

Dans un post Instagram publié samedi 11 septembre, Rafael Nadal pose avec des béquilles et un plâtre et informe qu'il s'est fait opérer du pied gauche, à Barcelone. Le champion espagnol avait décidé de déclarer forfait, en août, pour la fin de la saison en raison de douleurs persistantes à ce pied et avait manqué Wimbledon, les Jeux olympiques et l'US Open.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Depuis 2005, Rafael Nadal souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied. "Je veux comprendre l’évolution de cette blessure car elle n’est pas nouvelle. Elle est là depuis 2005 et elle m’a freiné dans ma carrière toutes ces années. Je suis prêt à faire ce qu’il faudra pour continuer à être compétitif", avait-t-il déclaré en août.

Sous son post Instagram, le joueur espagnol explique que le traitement qu'il a reçu nécessitera "quelques jours de repos et quelques semaines loin des courts".