Tennis : Rafael Nadal éliminé en quarts de finale du tournoi de Brisbane après un match marathon

Rassurant après ses deux premiers matchs pour son retour à la compétition, contre Dominic Thiem et Jason Kubler, Rafael Nadal est sorti plus grimaçant du court, vendredi 5 janvier. Face à une opposition plus relevée, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem a bataillé pendant 3h25 et s’est finalement incliné (5-7, 7-6 [8-6], 6-3) contre Jordan Thompson, 55e joueur mondial. Plus inquiétant, durant le 3e set, il est sorti du court pour se faire soigner au niveau de la hanche gauche, qui l’avait fait souffrir il y a un an.