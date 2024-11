Tennis : "Je pars tranquille"... Emu aux larmes, Rafael Nadal fait ses adieux au tennis professionnel

Les larmes étaient montées aux yeux de Rafael Nadal durant l’hymne espagnol avant son match contre Botic van de Zandschulp, et elles ont coulé sur les joues de la légende espagnole après l’élimination de l’Espagne en quarts de finale de la Coupe Davis, mardi 19 novembre. Une petite cérémonie, sous les yeux de son public à Malaga, est venue rendre hommage à son immense carrière.

Seul au milieu du court, avec son habituelle retenue dans le texte, le Taureau de Manacor ne savait plus qui citer après avoir pris le temps de remercier ses fans, ses coéquipiers de l’équipe espagnole, les fédérations, ses sponsors, sa famille et même les médias qui l’ont "toujours bien traité". Dans sa grande classe habituelle, le Majorquin a même eu un mot de remerciement pour l’équipe des Pays-Bas, qui met pourtant fin à son incroyable carrière. "Je quitte le tennis professionnel où j’ai rencontré beaucoup d’amis. C’est difficile de remercier tout le monde [...] Mes rivaux ont rendu ma carrière plus belle et excitante", a-t-il affirmé.

Certains parmi eux sont apparus sur l’écran géant pour le féliciter. Roger Federer et Novak Djokovic bien sûr, qui s’est dit "honoré d’être nommé comme l’un de (ses) rivaux", mais aussi Andy Murray, Juan Martin Del Potro, ou encore Serena Williams, qui a assuré qu’il allait "manquer" à tout le monde. Grand fan de football, Rafael Nadal a également eu le droit à des messages d’Andres Iniesta, Rodri et Raul, pour lui assurer qu’il restera "éternel".

"J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme d'une bonne personne"

"J’ai tous les jours essayé d’être meilleur pour remplir mes objectifs, avec respect, humilité et j’espère que j’ai été perçu ainsi", a modestement affirmé l’homme aux 22 titres du Grand Chelem. Des titres qui comptent et qui feront toujours sa légende, “mais j’aimerais qu’on se souvienne de moi comme d’une bonne personne, un petit gars de Majorque qui a suivi ses rêves et qui est allé au-delà de ses rêves, qui a réussi à être là où je suis aujourd’hui grâce à l’énorme travail de beaucoup de gens”, dont son oncle Toni, son premier entraîneur.

Même rattrapé par l’émotion, Rafael Nadal a assuré qu’il quittait le tennis l’esprit "tranquille", entouré par sa "formidable" famille, et que s’il n’était "pas fatigué par le tennis, le corps ne suit simplement plus". Son match contre Botic van de Zandschulp en a été l’exemple, et s’il n’a pas réussi à mener l’Espagne vers une nouvelle Coupe Davis, nul doute qu’aucun Espagnol ne lui en tiendra rigueur.