Tennis : Federer, Djokovic, Alcaraz, Serena Williams, Ronaldo... Rafaël Nadal reçoit des hommages appuyés après son dernier match

Au lendemain de son ultime match après une carrière exceptionnelle de plus de vingt ans, l'ATP a rendu un bel hommage à Rafael Nadal à travers une vidéo émouvante de 15 minutes. Cette vidéo rassemble des légendes du tennis, des joueurs actuels, et d'autres personnalités du sport, toutes unies pour célébrer l'homme aux 22 titres du Grand Chelem.

Comme une évidence, Roger Federer, ami et adversaire de longue date de Nadal, est le premier à intervenir dans la vidéo. Après avoir publié une lettre ouverte sur ses réseaux sociaux pour rendre hommage au "Taureau de Manacor", le Suisse revient sur l'impact de Nadal, saluant non seulement son génie sur les courts mais aussi l'homme qu'il est en dehors du terrain. Federer évoque également l’investissement de Nadal à travers son Académie et sa fondation, montrant ainsi que sa légende va bien au-delà du tennis.

Dear Rafa, we have some very special messages for you 💌 pic.twitter.com/gDW2dRJPC9 — ATP Tour (@atptour) November 20, 2024

"Le joueur le plus intense de l'histoire du tennis" pour Novak Djokovic

Pour Novak Djokovic, son plus grand rival sur le court avec 60 face-à-face au compteur, Rafael Nadal restera "probablement le joueur de tennis le plus intense que ce sport ait connu". Il décrit le Majorquin comme un joueur infatigable, rempli de "ténacité" et "d'énergie", qui a "donné le meilleur de lui-même du premier au dernier match". Le Serbe, dans un clin d'œil amical et en plaisantant, le remercie même de l'avoir "laissé gagner Roland-Garros", lui qui a gagné 14 fois les Internationaux de France.

Carlos Alcaraz, la nouvelle star montante du tennis mondial, confie que Rafael Nadal a été "l'une des raisons pour lesquelles il est devenu joueur de tennis professionnel". Alcaraz, a adressé sa gratitude envers son désormais ancien coéquipier en équipe d’Espagne, soulignant que "c’était un privilège d'avoir pu partager des moments" avec lui.

"Une idole" pour de nombreux joueurs du circuit

Idoles de jeunesse d'Andrey Rublev, le Russe se souvient de ses premières années en tant que jeune joueur, lorsqu’il tentait de copier Nadal dans tous les aspects de son jeu : "Quand j’étais petit, j’essayais de te copier. De ta tenue, à ta raquette, à tes techniques de jeu. Parce que tu étais mon idole". Stefanos Tsitsipas souligne également l’influence de Nadal, le qualifiant de "source d’inspiration dans sa jeune carrière".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Serena Williams (@serenawilliams)

Même les meilleurs ont essayé de s'inspirer de lui. Serena Williams, qui a partagé de nombreux moments avec Nadal, le considère comme "la légende la plus iconique" qu'elle ait jamais vue. "Je voulais tout faire comme lui, je voulais bouger comme lui, je voulais jouer comme lui. Je n’y arrivais pas à tout faire, mais j’essayais", plaisante l’ancienne numéro 1 mondiale. Pour Serena, Nadal n’est pas seulement un joueur d’exception, mais une véritable "référence".

"Un champion sur et en dehors des courts"

Au-delà de ses exploits tennistiques et de sa "carrière incroyable", Rafael Nadal a marqué les esprits par son humilité, comme l'a souligné Andy Murray. L'Écossais, qui a aussi mis fin à sa carrière cette année, a souligné que Nadal est "certainement le seul joueur au monde à n’avoir jamais cassé une raquette".

Pour Ronaldo, légende du football brésilien, Nadal était un "champion sur et en dehors du court". Il vante sa "passion incroyable, sa discipline, sa résilience... tous les ingrédients pour être un grand champion". Un hommage collectif qui témoigne de l’impact de Rafael Nadal, qui, par sa longévité, son intensité et son caractère exemplaire, a marqué l’histoire du tennis et du sport en général.