Roland-Garros 2021 : sans forcer, Rafael Nadal domine Jannik Sinner et se qualifie pour les quarts de finale

Le mot pragmatique résume pour l'instant le tournoi de Rafael Nadal cette année. Sans forcément briller dans un premier temps, l’Espagnol est monté en puissance et s’est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Italien Jannik Sinner (19e mondial) en trois sets (7-5, 6-3, 6-0), lundi 7 juin.

Viktoria Azarenka a eu le bon mot pour décrire les performances du numéro 3 mondial, sur son compte Twitter : "Pour moi, regarder Rafa jouer à Roland-Garros, c'est comme regarder ton film préféré... Tu prends beaucoup de plaisir mais tu sais déjà comment ça va se terminer." Et lundi, cette vérité a encore frappé. Après une première manche poussive, le "Taureau de Manacor" a ensuite récité son tennis et s'est imposé en 2h17 de jeu.

