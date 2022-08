Masters 1000 de Cincinnati : Rafael Nadal éliminé par Borna Coric dès son entrée en lice

Rafael Nadal, 3e mondial, qui faisait son retour jeudi 18 août sur les courts après six semaines d'absence, a été éliminé dès son entrée en lice du Masters 1000 de Cincinnati, battu 7-6 (11/9), 4-6, 6-3 par le Croate Borna Coric (152e).

A douze jours du début de l'US Open, l'Espagnol, qui n'avait plus joué depuis le 6 juillet en raison d'une déchirure abdominale l'ayant ensuite contraint au forfait avant sa demi-finale à Wimbledon, n'a pas entamé la meilleure préparation qui soit sur le ciment américain.

Borna, again



The moment @borna_coric wrapped up his third career victory over Rafael Nadal. #CincyTennis pic.twitter.com/zGxam8K6Vl