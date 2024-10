"Légende", "guerrier", "honneur absolu" : le monde du sport réagit à la retraite de Rafael Nadal

"Légende", "guerrier", "GOAT" (Greatest of All Time) : l'annonce, jeudi 10 octobre, de la retraite prochaine de la légende espagnole du tennis Rafael Nadal, 38 ans, a provoqué une vague d'émotion dans le monde du sport et au-delà, symbole de l'aura planétaire du Majorquin aux 22 titres du Grand Chelem.

Un "honneur absolu" pour Federer

La réaction de son rival de toujours, Roger Federer, éternel adversaire et ami de l'Espagnol, était particulièrement scrutée, et elle n'a pas tardé à arriver : "Quelle carrière, Rafa! J'ai toujours espéré que ce jour n'arriverait jamais. Merci pour les souvenirs inoubliables et tous tes exploits dans le jeu que nous aimons. Ce fut un honneur absolu", a répondu le Suisse à la publication Instagram de l'Espagnol.

Parmi les autres stars du tennis, le n°1 mondial Jannik Sinner a salué, en marge du Masters de Shanghai 1000, "une personne incroyable. Il nous a appris à nous comporter sur le terrain, à gérer les situations sur le court... Il nous a aussi appris à rester humbles, à ne pas changer avec le succès". Pas rancunier après leurs prises de tête sur et en dehors du court, Nick Kyrgios a loué la combativité du "Taureau de Manacor". "Nous avions nos différences, mais tu étais un sacré guerrier. Mes meilleurs voeux pour tout ce qui va venir", a souligné l'Australien.

Au delà du tennis, le monde du football, qu'adore Rafael Nadal, a également réagi. Et notamment un ancien joueur du Real Madrid, son club de coeur, en la personne de Cristiano Ronaldo. "Ton dévouement, ta passion et ton incroyable talent ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Ce fut un honneur pour moi de suivre ton parcours et de pouvoir te considérer comme un ami. Félicitations pour cette carrière exceptionnelle et bonne retraite", a salué le Portugais.

Les louanges de Mbappé, Iniesta et Contador

Après un ancien joueur, un joueur actuel de la Maison Blanche a suivi, avec Kylian Mbappé. "Félicitations pour ta carrière Rafa, tu es un exemple comme joueur et comme personne. Profite de ta retraite, tu seras toujours une légende", a réagi le capitaine de l'équipe de France sur Instagram.

Alors que le club madrilène a loué son "affection à l'une des plus grandes légendes du sport espagnol et mondial de tous les temps", une légende du club rival barcelonais, le néo-retraité Andres Iniesta a souligné la "carrière exceptionnelle et l'héritage" que Nadal laisse derrière lui.

En cyclisme, tout comme Remco Evenepoel qui l'affuble de "légende", Alberto Contador, vainqueur des trois Grands Tours, y est également allé de ses louanges. "Merci infiniment pour tout ce dont tu nous a fait profiter grâce à tes efforts et tes sacrifices durant tant d'années".

Hoy el señor Rafa Nadal ha anunciado su retirada, gracias infinitas por lo que nos has hecho disfrutar con tu esfuerzo y sacrificio durante tantos años.



Mucha suerte en tu nueva etapa.@RafaelNadal #Leyenda

En 20 ans de carrière, Rafael Nadal est devenue une icone en Espagne. "Merci Rafa d'avoir porté la fierté de l'Espagne aux quatre coins du monde", a titré un des grands quotidiens sportifs AS.

Mais c'est le message de l'équipe d'Espagne de football qui résume peut-être le mieux l'empreinte du Majorquin. "L'un des plus grands sportifs que notre pays ait donné. Merci pour tes titres, tes valeurs. (...) Laisse-nous, s'il-te-plaît, le crier une fois de plus : VAMOS RAFA !!"