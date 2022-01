Tennis : discorde à l’Open d’Australie autour du tee-shirt pour soutenir Peng Shuai

​Volte-face à l’Open d’Australie. Face à la pression, les organisateurs du tournoi acceptent finalement le port du t-shirt "Où est Peng Shuai ?". Jusqu’à cette nuit, ces vêtements étaient confisqués par la sécurité. Le motif invoqué : pas de politique à l’Open d’Australie. La joueuse a disparu des radars depuis qu’elle a accusé un ancien haut fonctionnaire du régime communiste de viol. C’était en novembre dernier. Elle n’est depuis réapparu qu’en vidéo, mais rien ne confirme qu’elle est libre.

"Quel manque de courage !"

Les stars du tennis se mobilisent pour le port du t-shirt, à l’instar de la championne américaine Martina Navratilova et du français Nicolas Mahut. "Mais que se passe-t-il ? Quel manque de courage ! Et si vous n’aviez pas de sponsors chinois ?", s’est-il questionné. Le joueur a notamment fait référence à une marque chinoise d’alcool, l’un des plus gros financeurs du tournoi. De son côté, la Chine se déclare contre toute politisation du sport.