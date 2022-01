Open d'Australie : Shapovalov s'offre Zverev, Nadal domine Mannarino... Ce qu'il faut retenir des matchs du jour dans le tableau masculin

Un des deux épouvantails de la nuit est tombé à Melbourne, ce dimanche 23 janvier, lors du début des huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Si Rafael Nadal a vacillé le temps d'un premier set dantesque face à Adrian Mannarino, Alexander Zverev, lui, s'est envolé comme un fétu de paille. Denis Shapovalov a réussi l'exploit de sortir la tête de série numéro 3 du tournoi sans qu'il n'y ait quoi que ce soit à redire.

En attendant Gaël Monfils, opposé à Kecmanovic, Adrian Mannarino Rafael Nadal. Cela s'est confirmé même si le Français a, durant un premier set d'une heure et vingt et une minutes, opposé une résistance somptueuse au Majorquin.

Point d'orgue de cette opposition de style, le jeu décisif de cette première manche restera à coup sûr comme l'un des moments forts de cette quinzaine australienne. Finalement remporté par Nadal (16 points à 14), il a ensuite sonné le glas des espoirs de Mannarino, touché moralement et surtout physiquement. Nadal n'avait plus qu'à dérouler ensuite pour se hisser tranquillement en quarts de finale où il aura le soulagement d'éviter Alexander Zverev.

Promis depuis des années aux titres du Grand Chelem, Alexander Zverev n'y arrive toujours pas. Etrangement apathique face à Denis Shapovalov, l'Allemand a quitté le tournoi la tête basse et par la petite porte. La faute aussi à un Canadien extrêmement solide.

Contre Zverev, qui est le premier à ne pas lui avoir pris au moins un set depuis le début du tournoi, Shapovalov a joué avec succès son tennis spectaculaire (35 coups gagnants et 37 fautes directes). "C'est toujours mieux de gagner en trois sets, mais je dois avouer que c'est le match que je m'attendais le moins à finir en trois sets", a-t-il reconnu.

