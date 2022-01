Open d'Australie : Nadal coupe les ailes de Mannarino

Contre Rafael Nadal, tout le monde le sait, il ne suffit pas de faire jeu égal. Il faut pouvoir le faire sur la durée. Adrian Mannarino a encore payé pour l'apprendre, dimanche 23 janvier, en huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Héroïque lors de la première manche, où il a emmené l'Espagnol jusqu'à un tie-break irrespirable, le Français a finalement cédé dans ce jeu décisif. Dès lors, c'en était terminé ou presque. Touché dans sa tête, et surtout meurtri physiquement, Mannarino a progressivement disparu de la circulation pour ouvrir une voie royale à Nadal (7-6, 6-2, 6-2).

Avec le recul, Adrian Mannarino pensera sûrement qu'il y avait peut-être la place pour remporter cette première manche et faire douter Nadal. Avec son jeu si atypique, tout à plat et en contre, il avait déjà parfaitement joué le coup tactiquement face à la force brute du Taureau de Manacor. Aux grands lifts du gaucher, le Français répondait par des coups de pattes qui faisaient rugir de plaisir la Rod Laver Arena, toute heureuse d'assister à cette opposition de style plutôt qu'à un one man show espagnol.

Une opposition si équilibrée qu'elle ne pouvait se conclure qu'au tie-break. Impeccable de justesse et d'abnégation, Mannarino y sauvera 5 balles de set. Mais il en manquera également 4 en sa faveur... Et, au bout d'un jeu décisif de presque une demi-heure, c'était finalement l'homme aux 20 Grands Chelems qui finissait par faire prévaloir son expérience pour l'emporter 16 points à 14 !

Pick your jaw up off the floor…@RafaelNadal clinches the first set in an EPIC cat and mouse tiebreak 7-6(14).



Get that popcorn in a bowl, STAT. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/mFo7XHfGIl