Open d'Australie : après avoir sauvé une balle de match, le Russe Daniil Medvedev renverse Félix Auger-Aliassime et rejoint les demi-finales

Daniil Medvedev est revenu de très loin pour s'imposer face à Felix Auger Aliassime (9e) en quarts de finale de l'Open d'Australie, mercredi 26 janvier. Mené deux sets zéro par le Canadien, le numéro deux mondial s'en est sorti en cinq sets à l'usure (6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4). Le Russe a même dû sauver une balle de break sur son service à 5-4 dans le quatrième set. Il devient le premier joueur à remonter un tel déficit sur cette édition de l'Open d'Australie.

Ils ont remonté un handicap de 2 sets lors de cet Open d'Australie :

❌ Isner vs Cressy

❌ Bagnis vs Garin

❌ Alcaraz vs Berrettini

❌ Shapovalov vs Nadal

❌ Monfils vs Berrettini

❔ Medvedev vs Auger Aliassime

➡️ 5 matchs : 5 victoires du joueur ayant mené 2-0#HomeOfTennis pic.twitter.com/PnzfBKce4N