Open d'Australie 2014 : le Français Atmane bouscule Medvedev, Mannarino s'offre Wawrinka, Van Assche renversant... Ce qu'il faut retenir de la nuit à Melbourne

La suite du premier tour de l'Open d'Australie se poursuit, lundi 15 janvier, sur les courts brûlants de Melbourne. Le numéro 3 mondial, Daniil Medevev, a laissé quelques plumes mais s'est qualifié, tout comme les Français Varvara Gracheva, Lucas Van Assche, Hugo Gaston et Adrian Mannarino, vainqueur au forceps de Stan Wawrinka.

Les favoris : Medvedev surpris mais solide

Petit coup de chaud pour Daniil Medvedev. Et la fournaise de Melbourne n'est pas la seule responsable. Le troisième joueur mondial a laissé échapper le premier set face à Terence Atmane (144e) au premier tour de l'Open d'Australie lundi, avant de bénéficier de l'abandon du qualifié français dans le quatrième set, rattrapé par des crampes.

Medvedev, qui jouait son tout premier match de la saison 2024, s'est finalement imposé 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 en un peu plus de deux heures et demie. En début de troisième manche (à 1-1), le jeune Tricolore a été assailli brutalement par des crampes à une jambe et s'est retrouvé incapable de servir, à part à la cuillère, et de jouer. Et Atmane, qui a fini en larmes sur son banc, a choisi d'abandonner tôt dans la quatrième manche, dans le deuxième jeu.

Au deuxième tour, le double finaliste de l'Open d'Australie (2021 et 2022) affrontera le Finlandais Emil Ruusuvuori (53e).

De son côté, Stefanos Tsitsipas, n°7 mondial et finaliste sortant à Melbourne, a connu un faux départ avant de surclasser 5-7, 6-1, 6-1, 6-3 le Belge Zizou Bergs (129e), repêché de dernière minute. Le Grec devait en effet initialement entamer la quinzaine australienne contre l'ex-top 10 mondial Matteo Berrettini mais l'Italien a déclaré forfait en raison d'une blessure au pied droit.

Dans le tableau féminin, l'Américaine Cori Gauff, tête de série numéro 4, a connu un envol sans encombre face à la Slovaque Karolína Schmiedlová, expédiée en deux sets secs (6-3, 6-0).

Les Français : Mannarino et Van Assche à l'usure, Gaston opportuniste, Gracheva expéditive

Les "papys" ont fait de la résistance. Adrian Mannarino, 35 ans, est venu à bout de Stan Wawrinka (38 ans) au terme d'une rencontre en cinq sets que le numéro un Français (19e à l'ATP) a conclu pied eu plancher, profitant de l'effondrement physique du Suisse dans les deux dernières (6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0).

Comme son aîné, l'espoir Luca Van Assche (19 ans) s'est relevé d'un désavantage de deux sets à un pour s'imposer en cinq manches, aux dépens de l'invité australien James Duckworth, renversé 6-7 (2-7), 6-3, 3-6, 6-3, 6-3. Au deuxième tour, Adrian Mannarino affrontera l'Espagnol Jaume Munar (82e), et Luc Van Assche défiera le jeune Italien Lorenzo Musetti (28e).

Hugo Gaston, a mis à profit son statut de "lucky loser" pour se défaire de l'Espagnol Roberto Carballes (63e) 6-3, 6-2, 3-6, 6-4 au premier tour. Le gaucher toulousain, 97e à l'ATP, va désormais défier le numéro 12 mondial Taylor Fritz, qui a toutefois connu au premier tour une nouvelle alerte à une cheville, son point de fragilité connu.

Opposé au jeune Italien Lorenzo Musetti, 28e mondial, Benjamin Bonzi (106e) a lui plié d'entrée 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6, 6-2 après quasiment trois heures et demie de match. Tout comme Constant Lestienne (99e) contre l'Espagnol Alejandro Davidovich (24e), victorieux 6-4, 6-4, 7-6 (7-5).

Dans le tableau féminin, la Française Varvara Gracheva (39e) s'est qualifiée en vitesse pour le deuxième tour aux dépens de la Belge Yanina Wickmayer (79e) 6-3, 6-4. Naturalisée française en mai dernier, Gracheva (23 ans), d'origine russe, affrontera au deuxième tour l'Ukrainienne Dayana Yastremska (93e), issue des qualifications et tombeuse de la dernière lauréate surprise de Wimbledon et n°7 mondiale, la Tchèque Marketa Vondrousova 6-1, 6-2.