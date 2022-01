Covid-19 : non, des joueurs de tennis n’ont pas abandonné l’Open d’Australie à cause des effets secondaires du vaccin

L’Open d’Australie n’a commencé que depuis trois jours et les polémiques s’accumulent. Après l’affaire Djokovic, trois autres joueurs de tennis attirent l’attention des réseaux sociaux. La raison ? Ils auraient abandonné le tournoi pour des problèmes respiratoires. Pour de nombreux internautes, ce sont les vaccins anti-Covid qui seraient à l’origine de ces problèmes de santé.

Open d’Australie : trois joueurs abandonnent pour des problèmes respiratoires : Le Géorgien Nikolos Basilashvili (n° 22), la joueuse slovène Dalila Jakupovic (n° 180) ainsi que l’Australien Nick Kyrgios (n° 93) @francoislegault @drainvillepm #polqc pic.twitter.com/6Bwr1mZlwb — sylvie m (@cherielle100) January 17, 2022

Aucun des trois joueurs cités n'a abandonné l'Open d'Australie. La première joueuse pointée du doigt pour son “abandon” lors l’Open d’Australie 2022 est Dalila Jakupovic. La Slovène aurait été contrainte d’arrêter son match à cause d’une violente quinte de toux, une vidéo la montrant à genoux en train de tousser.

Australie open 1er jour



Dalila Jakupovic quitte sa qualification à l'Open d'Australie après un accès de "toux et de détresse".



Le joueur britannique Liam Broady, qui a perdu le match, s'est également dit "à bout de souffle". pic.twitter.com/H6871uRSEk — Trading09 (@trading6661) January 17, 2022

La vidéo a bien été tournée lors de l’Open d’Australie. Mais pas cette année, comme le révèle ce tweet posté le 14 janvier 2020. A cette époque l'air de Melbourne est de mauvaise qualité après les huit mois de feux de brousse qui ont ravagé la forêt australienne de juillet 2019 à mars 2020. De plus, Dalila Jakupovic ne participe pas cette année au tournoi australien.

D’autres tweets mentionnent les difficultés respiratoires des joueurs Nikoloz Basilashvili et Nick Kyrgios début janvier, lors de matchs de l’ATP CUP, tournoi préparatoire avant l’Open d’Australie.

Pendant que Novak #Djokovic est empêche de jouer l’open d’#Australie,

Nikoloz #Basilashvili le meilleur joueur Georgien est d’obligé dans le même pays d’arrêter son match pour difficultés respiratoires.



Le monde regarde pic.twitter.com/r2yCrx3xxP — P'S (@codePS17) January 11, 2022

Si les deux joueurs ont souffert de difficultés respiratoires il y a quelques semaines, de l'asthme pour Nick Kyrgios, ils sont bel et bien présents à l’Open d’Australie 2022. Le Géorgien Nikoloz Basilashvili a joué pendant quatre heures le 18 janvier, pour finalement perdre contre Andy Murray. Quant à l’Australien Nick Kyrgios, il est sorti vainqueur de son premier match du tournoi le 18 janvier.

Que sait-on de l’impact du vaccin sur les performances sportives ?

L’argument selon lequel les vaccins contre le Covid-19 seraient dangereux pour les athlètes est très prisé par les opposants à la vaccination, aussi bien pour le biathlon que le rugby. Mais le sport le plus touché par la diffusion de fausses informations s’avère être le football. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes affirment que des footballeurs sont victimes de problèmes cardiaques suite au vaccin.

Une étude publiée en décembre 2021 dans la revue britannique The Lancet, et réalisée sur 127 athlètes, assure que la vaccination chez les sportifs de haut niveau “semble être bien tolérée et associée à peu d’effets secondaires significatifs. Lorsque des effets secondaires se produisaient, ils étaient de courte durée et n'affectaient pas la participation sportive”. Les auteurs de l’étude vont même jusqu’à préconiser une activité sportive pendant les jours suivant la vaccination, l’exercice pouvant améliorer la réponse immunitaire.