Roland-Garros 2021 : la balade de Federer et Djokovic, les Français dans le dur... Les images fortes de la 5e journée

Roger Federer et Novak Djokovic ont fait respecter la hiérarchie et sont passés sans encombre au troisième tour de Roland-Garros.

C'était une journée au programme exceptionnel à Roland-Garros jeudi 3 juin. Les stars du circuit masculin Novak Djokovic et Roger Federer étaient de sortie pour leur deuxième tour. Les deux se sont facilement imposés et seront au rendez-vous du troisième tour, au contraire des Français : Gaël Monfils, Fiona Ferro et Kristina Mladenovic sont tous passés à la trappe.

Federer en contrôle face à Cilic

Après un premier tour tranquille face à Denis Istomin, l'écueil Marin Cilic était le premier vrai test pour Roger Federer. Et le Suisse a passé l'obstacle sans trembler jeudi (6-2, 2-6, 7-6, 6-2). Il a su largement élever son niveau de jeu pour dominer le Croate dans un match décousu avec peu de longs échanges. Le Maître a parfaitement servi dans les moments importants, comme ce tie-break du troisième set, pour se rendre le match facile. Au prochain tour, ce sera la surprise Dominik Koepfer.

Djokovic sans pitié pour Cuevas

"Relégué" sur le court Suzanne-Lenglen avec la présence de Roger Federer et Rafael Nadal sur le Central, Novak Djokovic n'avait une nouvelle fois aucune envie de traîner. Le Serbe n'a laissé aucun espoir à Pablo Cuevas en écartant l'Uruguayen en trois sets (6-3, 6-2, 6-4 en 2h08). Sérieux et appliqué, le n°1 mondial est bien rentré dans son tournoi et personne ne l'a fait encore dévier de son plan de jeu. Ce sera la mission laborieuse qui attend Ricardas Berankis au troisième tour.

Monfils a fini par rendre les armes

Son premier tour sinusoïdal mais finalement flamboyant avait nourri quelques espoirs de voir Gaël Monfils renaître à Roland-Garros. Mais le Français, visiblement encore touché physiquement au genou gauche, a laissé filer la première manche, comme lors du précédent match face à Albert Ramos-Vinolas. Mais cette fois, l'embellie qui a suivi n'est pas allée à son terme. Le Français a empoché au courage la deuxième manche avant de devoir s'incliner face au Suédois Mikael Ymer, imperturbable.

Mladenovic n'y était pas (du tout)

53 minutes et puis s'en va. Kristina Mladenovic a été balayée en moins d'une heure par Anett Kontaveit au deuxième tour. La Française n'a été dans le coup que lors des quatre premiers jeux du match. Breakée à 3-2, elle s'est ensuite complètement déréglée techniquement et mentalement, ne marquant plus aucun jeu. Impuissante face à une Kontaveit survoltée et intouchable jeudi, la Française s'est éteinte dans l'ultime set.

Ferro a tout donné mais ça n'a pas suffi

Elle avait sur le papier le tirage le plus compliqué des Français de la journée (hormis Gasquet en night-session face à Nadal) face à la tête de série n°13 Jennifer Brady. Et elle est celle qui fut le plus près de l'emporter. Fiona Ferro a dû s'incliner après un beau combat de 2h12 face à l'Américaine, finaliste de l'Open d'Australie. Après un gros run de cinq jeux de suite dans la deuxième manche, la n°1 Française (51e mondiale) n'a pas su capitaliser en s'inclinant avec les honneurs.