Vidéo Roland-Garros 2021 : Djokovic se fait très peur, Stephens balayée, Nadal impérial... Les images fortes de lundi

La partie haute du tableau masculin avait rendez-vous lundi 7 juin pour la deuxième journée des huitièmes de finale. Si Rafael Nadal a encore élevé son niveau de jeu face à Jannik Sinner, Novak Djokovic a lâché deux sets face à la surprise Lorenzo Musetti. Chez les dames, Cori Gauff est la seule rescapée américaine de la journée, alors que Sloane Stephens et Sofia Kenin ont été balayées.

Djokovic s'est fait très (très) peur

La stupeur s'est emparée une première fois du Court Central lorsque le quasi inconnu Lorenzo Musetti a pris le premier set de sa quinzaine à Novak Djokovic. La stupeur s'est transformée en hébétement lorsque le jeune Italien a récidivé pour mener deux sets à zéro. Mais le n°1 mondial s'en est finalement sorti en cinq sets (6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 ab), le 76e mondial ne pouvant terminer une rencontre dont l'issue était alors scellée. Djokovic revient de loin, et affrontera un Matteo Berrettini frais, puisqu'il n'a pas disputé de huitième de finale après le forfait de Roger Federer.

Cori Gauff continue son ascension

Cori Gauff a connu deux premiers tours compliqués, avec deux tie-breaks disputés. Mais depuis, la 25e mondiale a accéléré, et la journée de lundi l'a confirmé. La jeune Américaine de 17 ans s'est facilement débarassée de Ons Jabbeur, qu'elle précède au classement WTA, en deux sets (6-3, 6-1). En atteignant les quarts à Roland-Garros, elle réalise son meilleur parcours à Paris et égale sa meilleure performance en Grand Chelem réalisée à l'Open d'Australie (2019 et 2020).

Nadal évite le piège Sinner

Rafael Nadal continue sa route vers un 14e Roland-Garros, et ce n'est pas Jannik Sinner qui pouvait l'en empêcher lundi. Comme lors de leur affrontement en 2020, le jeune Italien a accroché l'Espagnol dans la première manche. Comme en 2020, Sinner n'a pas réussi à faire basculer ce set en sa faveur. Et comme en 2020, il a plié point après point face à l'intensité d'un Nadal qui monte en puissance (7-5, 6-3, 6-0). Le prochain tour face à Diego Schwartzman, impressionnant depuis le début de la quinzaine, devrait offrir une joute de terriens intéressante.

Sloane Stephens balayée

Depuis sa finale perdue face à Simona Halep en 2018, Sloane Stephens ne parvient plus à intégrer le dernier carré d'un Grand Chelem. Sur ses onze dernières participations, la 59e mondiale n'a rallié qu'une fois les quarts de finale (Roland-Garros 2019), et ce ne sera pas pour ce tournoi non plus. L'Américaine a été balayée par Barbora Krejčíková 6-2, 6-0 en 1h10 de jeu. Elles étaient quatre Américaines au départ des huitièmes, il n'y en aura plus qu'une en quarts.

Kenin n'a rien pu faire contre Sakkari

Finaliste en 2020, Sofia Kenin est tombée de haut lundi face à Maria Sakkari. L'Américaine a été impuissante face à la Grecque, et a été éliminée en 1h09 (6-1, 6-3). Une énième surprise dans un tableau féminin décidément imprévisible lors de cette édition. Avec cette sortie de route de la 5e mondiale, il y aura, au mieux, une seule joueuse du top 10 mondial au rendez-vous des quarts de finale.