Tennis : Andy Murray est "l'entraineur idéal" pour "gagner des Grands Chelems et marquer encore plus l'histoire", assure Novak Djokovic

Après s'être séparé successivement de Maria Vajda, son emblématique entraîneur qui l'a mené à la plupart de ses titres, puis de Goran Ivaniservic, qui l'a accompagné durant cinq années jusqu'en mars 2024, Novak Djokovic a décidé de s'associer à Andy Murray, annonce faite le 23 novembre dernier. Un choix qu'il a expliqué, vendredi 29 novembre, dans un entretien à Sky Sport.

"J'ai essayé de comprendre ce dont j'avais besoin à ce stade de ma carrière, car je me suis séparé en mars de mon (ancien) entraîneur Goran Ivanisevic, avec qui j'ai connu beaucoup de victoires et travaillé pendant de nombreuses années", a expliqué le Serbe dans une interview sur Sky Sport. Je me suis rendu compte qu'à ce stade l'entraîneur idéal pour moi serait quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, peut-être un vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, un ancien numéro un mondial", a-t-il ajouté.

"J'ai encore de grands projets"

Parlant de l'Ecossais comme de "l'entraîneur idéal" pour aller décrocher un 25e tournoi du Grand Chelem, Novak Djokovic a donc jeté son dévolu sur un joueur à l'expérience incomparable (46 titres dont trois en Grands Chelems et 14 en Masters 1000, vainqueur du Masters une fois, double champion olympique en simple en 2012 et 2016), qui le connaît bien pour l'avoir joué à 36 reprises (pour 25 succès du Serbe). Mais l'ancien n°1 mondial, retraité des terrains depuis la fin des Jeux olympiques de Paris après de très nombreuses blessures, n'a jamais entraîné.

Peu importe. Novak Djokovic voit en lui la personne susceptible de décrocher un Grand Chelem de plus que l'Australienne Margaret Court. : "C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai demandé à Andy de travailler avec moi, a-t-il justifié. J'ai encore de grands projets, alors tant que ce sera le cas, je continuerai, a souligné Djokovic, également âgé de 37 ans. Je vais essayer de revenir fort parce que j'ai l'impression que mon corps me le permet. Je suis toujours motivé pour gagner des Grands Chelems et marquer encore plus l'histoire."

Absent des terrains depuis sa finale perdue au Masters 1000 de Shanghaï fin septembre, Novak Djokovic est tombé au septième rang mondial.