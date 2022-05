Roland-Garros 2022 : "Ça va être un match de dingue", "Novak légèrement favori"... De Wilander à Leconte, les légendes parlent du choc Nadal-Djokovic

Dans les allées de Roland-Garros, dur d'échapper aux incessantes discussions autour du quart de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal qui aura lieu mardi 31 mai. Les anciennes gloires de la balle jaune n'y ont pas coupé. Réunis pour présenter la nouvelle édition du Trophée des légendes, les participants ont été assaillis de questions sur l'actualité des Internationaux de France, en particulier la 59e rencontre entre "Rafa" et "Nole", la dixième sur la terre battue parisienne.

La tendance semble, cette fois, être du côté du Serbe face au maître des lieux. "C'est très dur à dire, car on voit comment Nadal se bat, est toujours là, ça ne va pas être facile pour Novak, mais c'est lui le favori", assure Marcos Baghdatis, ancien numéro 8 mondial, qui a affronté les deux monstres sacrés au cours de sa carrière. "Ça va être un match de dingue, une ambiance de dingue, j'y serai pour prendre du plaisir à regarder", sourit-il.

Finaliste des Internationaux de France en 1988, Henri Leconte estime que le numéro un mondial a "55-60%" de chances de s'imposer. "Novak joue très bien, il est en grande forme et j'espère que 'Rafa' se sera remis de ses cinq sets de dimanche [en huitième de finale contre Auger-Aliassime]", analyse-t-il à la veille d'une confrontation qu'il souhaite "incroyable".

Alcaraz et Rune également au centre de l'attention

Guy Forget va dans le même sens. "Je pense que Novak Djokovic est légèrement favori, il présente plus de garanties sur ses capacités physiques et il est en pleine confiance", juge l'ancien directeur du tournoi (2016-2021).

"Les deux joueurs vont essayer dès les premiers coups de raquette d'imposer leur volonté et de faire douter l'adversaire, pour notre plus grand plaisir. C'est la forme du moment et la réussite des coups qui vont faire la différence." Guy Forget, participant au Tournoi des légendes devant les journalistes

Les grands champions ont également donné leur avis sur les deux jeunes sensations de la première semaine. Carlos Alcaraz et Holger Rune, tous deux âgés de 19 ans, se sont qualifiés pour les quarts de finale et ont de bonnes chances d'atteindre le dernier carré.

28. Roulez jeunesse ! Pour la première fois depuis 28 ans (#RolandGarros 1994), deux joueurs âgés de moins de 20 ans se sont qualifiés pour les 1/4 de finale d'un tournoi du Grand Chelem :

▫️ RG 1994 : A. Medvedev & H. Dreekmann

▫️ RG 2022 : C. Alcaraz & H. Rune pic.twitter.com/Yovi2AwHiI — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 30, 2022

Ces épopées rappellent un certain celle d'un Mats Wilander, vainqueur au même âge lors de sa première porte d'Auteuil. "Ce qui m'impressionne le plus chez eux, c'est leur mental. Ils n'ont pas peur de perdre et ça se voit dans leur jeu, leur manque d'expérience est un atout dans leur situation", considère le Suédois, également présent au Trophée des légendes. Il voit aussi dans le déclin des Andy Murray, Stan Wawrinka et Roger Federer, une opportunité pour les jeunes loups de se faire une place. "Le paysage est totalement différent, ils doivent en profiter", ajoute-t-il.

Rendez-vous en fin de semaine pour savoir si la nouvelle génération a réussi à prendre le pouvoir, ou si deux des légendes de ces 20 dernières années ont encore le dernier mot.