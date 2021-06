Roland-Garros 2021 : Djokovic remercie un jeune fan, et coach, en lui donnant sa raquette

Si les joueurs de tennis ne sont pas censés communiquer avec leur coach pendant la rencontre, Novak Djokovic a dérogé à la règle, dimanche 13 juin, lors de sa victoire en finale de Roland-Garros face à Stefanos Tsitsipas (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4).

Mais ce n’est ni son entraîneur, ni sa femme, toujours aussi expressive lors des matchs de son mari, que le numéro 1 mondial a entendu lors de sa finale mais bien un jeune garçon, assis au premier rang, qui a apporté son soutien inconditionnel à “Djoko” tout au long de la partie. “Je ne connais pas ce garçon. Mais je l'ai entendu pendant tout le match. Surtout quand j'étais mené deux sets à zéro, il m'a encouragé et faisait même plus en me coachant, me donnant des tactiques. J'ai trouvé ça très mignon et très sympa", a réagi le joueur.

Un coaching gagnant pour le jeune enfant qui est même reparti du court Philippe-Chatrier avec un souvenir éternel : la raquette de Djokovic avec laquelle il a remporté son deuxième Roland-Garros, un geste qui a rendu fou de joie le petit chanceux comme le dévoilent les images ci-dessous.