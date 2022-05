DIRECT. Roland-Garros : qui, de Rafael Nadal ou de Novak Djokovic, sortira vainqueur du choc des quarts de finale ? Suivez et commentez le match avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ROLAND_GARROS

: Les deux joueurs font leur entrée sur le court ! Rafael Nadal, tout de jaune et vert vêtu, Novak Djokovic dans son traditionnel polo rouge.

: N'allez pas croire que l'horaire du match et les températures qui fraîchissent ne vont avoir qu'un impact limité sur la physionomie du match. Selon Richard Gasquet, interrogé par franceinfo sport, "la balle est moins rapide le soir et elle rebondit moins haut car la terre réagit peu lorsque la température chute. Le lift de Rafael Nadal sera moins puissant (...) C'est vrai que cela [le] désavantage."

: Désolé, j'aime beaucoup Nadal, mais je vibrerai pour Djoko, que je vois gagner en 3 sets. Ce ne sera pas le plus beau match du tournoi (qui est pour l'instant celui qui vient d'avoir lieu entre Alcaraz et Zverev, et qui a vu mon favori gagner).

: Non mais vous z'êtes fous de pronostiquer l'heure de la balle de match 🤣Pour ma part je prédis un match gagné par Nadal en 4 sets, 7/5 dans le dernier set...Allez les artistes de la petite balle jaune, faites nous rêver !

: Rafael Nadal la joue profil bas avant cette rencontre. "Avec 2015 [défaite 7-5, 6-3, 6-1 en quarts], ce sont peut-être les deux fois où Djokovic est le plus clairement favori quand je l'affronte ici. Toutes les autres fois, soit j'étais plutôt favori, soit c'était du 50-50", a reconnu Rafael Nadal. "Là, avec nos dynamiques respectives des derniers mois, il arrive dans une meilleure situation."

: On va faire un point "c'est sur quelle chaîne ?" tout de suite. Le match est donc diffusé sur Amazon Prime, qui est accessible à tous les gens qui ont un compte sur le site du géant américain du e-commerce. On ne va pas épiloguer toute la nuit là-dessus, vous avez l'info.

: Je verrais une victoire de Rafa en 5 sets dont un tie-break dans le 4è set.

: Nadal, toujours fort à RG, est trop diminué... Djoko en 3 sets disputés.

: Nadal vainqueur , en 5 sets, parce que c'est le meilleur !

: C'est le moment tant attendu des pronostics de la rédaction ! David Perrault prévoit "une victoire en cinq sets de Djokovic au bout de la nuit" (mais sachez que si ça se finit à 3 heures du matin, je reste jusqu'au bout), Alice Galopin une victoire du Serbe "avec balle de match à 0h30", Mounir Belhidaoui annonce "trois heures de jeu" pour une victoire du Serbe en cinq manches. Quant à moi, je pense que Rafael Nadal ne remportera qu'une manche pour un succès serbe en quatre sets. Seule Juliette Campion nous voit finir à une heure raisonnable, avec un succès de "Djoko" en trois manches en un peu plus de trois heures. Les fans de Nadal, c'est maintenant dans les commentaires !

: On va tout de suite causer chiffres. Il y a déjà eu 58 matchs entre les deux joueurs, et Novak Djokovic mène de peu, 30 victoires à 28. Mais sur l'ocre parisien, large avantage pour l'Espagnol, qui a remporté sept de leurs neuf confrontations, étalées entre 2006 et 2021.



Pour la petite histoire, il y a eu 40 Federer-Nadal et 50 Djokovic-Federer. Djokovic-Nadal (va-t-on rebaptiser cet affrontement classique "Djokal" ?) est la confrontation la plus souvent disputée de l'ère Open.

: Bonsoir Juliette, bonsoir à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble jusqu'au bout de la nuit pour ne rien manquer du choc de la soirée, la finale avant la lettre entre Novak Djokovic et Rafael Nadal ! Est-ce que ce ne serait pas vos commentaires par dizaines que j'entends arriver ?





: Le phénomène espagnol Carlos Alcaraz, 6e mondial, a été éliminé par Alexander Zverev (3e) 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (9/7), en quarts de finale de Roland-Garros. C'est donc l'Allemand qui affrontera Novak Djokovic ou Rafael Nadal en demies.



(Thomas SAMSON / AFP)

: Il est 20 heures passées, faisons un point sur l'actualité :



Après le quart de finale entre Alexander Sverev et Carlos Alcaraz, place au choc très attendu entre Novak Djokovic et Rafael Nadal à Roland-Garros. Un événement à suivre dès 20h45 dans ce direct, avec notre journaliste Pierre Godon.

: Getting ready for the big one #RolandGarros | @DjokerNole https://t.co/lVxzXX7AsV



: Le quart de finale entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz suit son cours porte d'Auteuil (6-4,3-3), tandis que Novak Djokovic s'échauffe avant le choc de ce soir face à Rafael Nadal. Rendez-vous à 20h45 pour cette rencontre très attendue !

: La Polonaise Iga Swiatek, n°1 mondiale espérant un deuxième titre après son sacre en 2020, affrontera Jessica Pegula en quarts de finale demain. Voici le programme des rencontres prévues demain porte d'Auteuil.







(JEAN CATUFFE / AFP)

: Le quart de finale entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz a débuté sur le court Philippe-Chatrier. Pour suivre cette rencontre particulièrement attendue entre le 3e et le 6e mondial, c'est par ici avec franceinfo sport.









(JEAN CATUFFE / AFP)



: Coco Gauff c'est la puissance 💪#RolandGarros | @CocoGauff https://t.co/Hxjuh6ntQR



: L'Américaine Coco Gauff, 18 ans, se qualifie pour les demi-finales de Roland-Garros ! Elle a réussi à s'imposer en une heure et demie (7-5, 6-2) face à Sloane Stephens. La jeune joueuse affrontera l'Italienne Martina Trevisan en demi-finale jeudi après-midi.

: Ready to rock, @AlexZverev 👍#RolandGarros https://t.co/jEQH2YOY6f



: Une autre rencontre particulièrement attendue cet après-midi. L'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial, s'échauffe avant le quart de finale qui l'opposera à l'Espagnol Carlos Alcaraz (6e mondial), cet après-midi à Roland-Garros.

: Les Américaines Coco Gauff et Sloane Stephens s'affrontent actuellement en quart de finale sur le court central de Roland-Garros. Vous pouvez suivre la rencontre en direct avec franceinfo sport.