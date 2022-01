Affaire Djokovic : l'Open d'Australie "bien plus important que n'importe quel joueur" estime Rafael Nadal

Le tournoi n'a pas encore commencé que l'on envoie déjà des smashes dans les bâches à Melbourne. Rafael Nadal s'en est pris à son rival serbe Novak Djokovic, tout comme de nombreux joueurs qui déplorent que cette affaire éclipse l'intérêt pour l'Open d'Australie. "L'Open d'Australie est bien plus important que n'importe quel joueur", a déclaré samedi 15 janvier le tennisman espagnol au sujet de Djokovic, qui livre une bataille juridique contre son expulsion d'Australie.

"L'Open d'Australie sera un grand Open d'Australie avec ou sans lui", a affirmé le N°6 mondial aux journalistes depuis le Melbourne Park, se disant "en désaccord avec beaucoup de choses qu'il a faites ces deux dernières semaines".

